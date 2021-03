Zunanji ministri C5 v Sloveniji o predsedovanju Svetu EU

Kot napovedujejo na MZZ, bo namen srečanja predstavitev prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu EU s poudarkom na krepitvi odpornosti in Zahodnem Balkanu ter izmenjava informacij in načrtov v zvezi s sprejemanjem ukrepov za omejevanje širjenja novega koronovirusa, piše STA.

Tudi o čezatlantskih odnosih

Ministri bodo izmenjali mnenja tudi o drugih evropskih in mednarodnih temah, kot so čezatlantski odnosi, odnosi EU s tretjimi državami ter prihodnji odnosi med EU in Združenim kraljestvom, so sporočili z MZZ.

Logar bo na Brdu pri Kranju gostil avstrijskega zunanjega ministra Alexandra Schallenberga, češkega zunanjega ministra Tomaša Petrička, madžarskega zunanjega ministra Petra Szijjarta in slovaškega zunanjega ministra Ivana Korčoka.

Doslej so potekala štiri srečanja skupine C5, in sicer junija 2020 na Dunaju, julija 2020 v Budimpešti, septembra 2020 na Brdu pri Kranju in novembra 2020 preko videokonference, še piše STA.