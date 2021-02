Logar in avstrijski zunanji minister se strinjata: ključno cepljenje in testiranje

"Za nami je leto intenzivnega dialoga," je na Twitterju po srečanju zapisal Logar, ki pričakuje, da se bo nadaljevalo tudi v času slovenskega predsedovanja EU v drugi polovici letošnjega letam povzema STA.

Osrednja tema pogovora med zunanjima ministroma je bilo sodelovanje med državama pri soočanju s pandemijo covida-19. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, sta se strinjala, da je testiranje prebivalstva poleg cepljenja ključen ukrep za zajezitev širjenja okužb.

Logar pričakuje čim manj zapletov za dnevne migrante

Foto: Reuters Logar je izrazil pričakovanje, da bo avstrijska stran ob omejitvenih ukrepih za vstop v državo omogočila čim lažji prehod meje dnevnim migrantom iz Slovenije. Ti se morajo enkrat tedensko registrirati, ob tem pa predložiti negativen izvid testa PCR ali antigenskega testa, ki ni starejši od sedem dni.

Ministra sta izmenjala tudi poglede na teme, ki bodo na dnevnem redu zasedanja zunanjih ministrov EU v začetku prihodnjega tedna. Govorila sta tudi o pomenu regionalnega sodelovanja, poroča STA.

"Tesno regionalno sodelovanje je ključno za spopadanje s skupnimi izzivi v EU, kot so pandemije, kibernetski napadi in prenova gospodarstva," je na Twitterju zapisal Logar.

Naslednje zasedanje C5 v Sloveniji

Izpostavil je pomen skupine zunanjih ministrov Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije - t. i. Central 5 (C5), ki se je oblikovala po izbruhu pandemije z namenom usklajevanja ukrepov in obravnavanja drugih vprašanj. Naslednje srečanje te neuradne pobude bo potekalo v Sloveniji, so spomnili na MZZ.

Glede slovenske narodne skupnosti v Avstriji je Logar ministru prenesel njeno zadovoljstvo s povečanjem finančnih sredstev in poudaril pomen normativnih sprememb za zaščito slovenske manjšine.

Še vedno odprto vprašanje novela zakona o narodnih skupnostih

Logar se je v okviru obiska sestal tudi z njenimi predstavniki. V pogovoru so ocenili aktualna dogajanja, predvsem obeležitev stoletnice koroškega plebiscita. Kot so navedli na ministrstvu, je ta po skupni oceni potekala v duhu preseganja zgodovinskih delitev ter spodbujanja sožitja in razumevanja med slovensko in nemško govorečimi prebivalci avstrijske Koroške.

Foto: STA

Kot konkreten napredek pri izboljšanju položaja manjšine je bilo izpostavljeno povečanje finančne podpore za narodne skupnosti v Avstriji ter plebiscitarni dar, ki ga je urad zveznega kanclerja namenil manjšini ob tej obletnici.

Med najpomembnejšimi odprtimi vprašanji ostaja novela zakona o narodnih skupnostih, ki je določena kot prioriteta v program aktualne avstrijske vlade. Logar je ponovil podporo slovenske vlade prizadevanjem manjšine za izboljšave na področju dvojezičnega izobraževanja, javne rabe slovenskega jezika in zagotavljanju ustrezne podpore manjšinskim medijem, so še sporočili z MZZ.