Nizozemski parlament potrdil zakon o policijski uri

Nizozemski poslanci so v četrtek potrdili predlog zakona o policijski uri. Vlada, ki je predlog v parlament vložila po hitrem postopku, želi z zakonom zaobiti odločitev sodišča o odpravi tega ukrepa.

Nizozemska vlada je policijsko uro v nočnem času od 21. ure do 4.30 uvedla 23. januarja. Prihodnji teden bo odločala, ali bo ukrep, ki se bo iztekel 2. marca, podaljšala, piše STA.

O predlogu zakona bo danes odločal še senat, pričakovati pa je tudi odločitev prizivnega sodišča o pritožbi vlade na odredbo prvostopenjskega sodišča o odpravi policijske ure.

Nizozemski premier Mark Rutte je dejal, da bo njegova vlada počakala na odločitev sodišča, preden bo uveljavila zakon. "Borimo se z eno največjih kriz po vojni. Ta neposredno vpliva na našo varnost, neposredno vpliva na javno zdravje in na tisoče ljudi je umrlo," je med burno razpravo v parlamentu dejal Rutte. Po njegovem mnenju je policijska ura nujna.

Dodal je, da ni optimističen, da bodo lahko ta ukrep sprostili kmalu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče je poseglo v vladne ukrepe za boj proti novemu koronavirusu minuli torek, ko je odločilo, da mora vlada takoj odpraviti policijsko uro, saj da ni dokazala posebnih okoliščin, ki so potrebne za uvedbo tovrstnega ukrepa brez odobritve parlamenta, piše STA.

Prizivno sodišče je po pritožbi vlade še isti dan povozilo to sodbo in odločilo, da policijska ura ostane v veljavi do današnje celovite obravnave zadeve.

"Deluje kot diktator v manj razvitih državah"

Opozicijski poslanci so bili kritični do Rutteja, kako se je lotil zadeve, saj po januarskem odstopu opravlja le tekoče posle do volitev prihodnji mesec.

"Ta človek, ki sedi tam, deluje kot diktator v manj razvitih državah," je dejal vodja stranke DENK Tunahan Kuzu.

Vodja skrajne desnice Geert Wilders pa je Rutteju očital nebrzdano aroganco, ker poskuša zakon skozi parlament spraviti po hitrem postopku.

Uvedba policijske ure je naletela na močan odpor javnosti in sprožila najhujše nemire v državi v zadnjih desetletjih, še piše STA.