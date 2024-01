DSO Grosuplje: sorodnica napad na oskrbovanca predvajala na družbenem omrežju

Nasilni dogodek nad oskrbovancem v domu za starejše (DSO), o katerem je bilo v sredo obveščeno ministrstvo za solidarno prihodnost, se je zgodil v torek v DSO Grosuplje. Žrtvi nasilja so v domu takoj po dogodku nudili zdravstveno oskrbo in psihosocialno pomoč, sicer pa ni poškodovana, je danes pojasnila direktorica doma Metka Velepec Šajn.

Do dogodka je prišlo, ko je sorodnica v času obiskov vstopila v sobo stanovalca in ga udarila, dogajanje pa predvajala na družbenem omrežju. Dom je o dogajanju po telefonu obvestil nekdo, ki je na družbenem omrežju spremljal dogodek.

V domu so ob dogodku pretreseni in ga obsojajo, je v izjavi za medije danes pojasnila direktorica DSO Grosuplje Metka Velepec Šajn. "V domu imamo ničelno toleranco do vsakega nasilja. Tega se zavedajo tudi vsi naši zaposleni, zato so ob dogodku takoj ukrepali. Poklicali so mene, vodjo zdravstveno negovalne enote in policijo," je pojasnila. Gre sicer za osamljen primer nasilja pri njih, je zatrdila.

Starejši ena najbolj ranljivih družbenih skupin

Na kraj dogodka je direktorica prispela nekaj minut po obvestilu, prav tako pa je bila nekaj minut po pozivu v domu tudi policija. Skupaj so po njenih navedbah izvedli vse potrebne postopke in ukrepe, da so stanovalca zaščitili.

Po opravljenih postopkih je stanovalec še isti večer prejel zdravstveno oskrbo in psihosocialno pomoč. Stanovalec sicer nima poškodb in se dobro počuti, je še pojasnila Velepec Šajnova. V nadaljevanju postopkov v DSO sodelujejo z vsemi pristojnimi institucijami, državnimi organi in ministrstvom za solidarno prihodnost, je sklenila.

Ob načelu ničelne tolerance do nasilja je pomembno zavedanje, da so starejši ena najbolj ranljivih družbenih skupin, je medtem izpostavil državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič. Nasilje v domovih je redko, ti so sicer varno okolje, je prepričan.

Ministrstvo: Prepričali smo se, da je dom ustrezno zaščitil žrtev

Za ministrstvo je bilo ob tem primeru pomembno predvsem troje, in sicer, ali je bila žrtev ustrezno zaščitena in je bilo za njo ustrezno poskrbljeno, kako je prišlo do primera nasilja in kako so se v DSO na nasilje odzvali, je pojasnil Omladič. "Za vse tri primere lahko rečem, da smo se prepričali, da je dom ustrezno zaščitil žrtev," je dejal.

Prav tako je poudaril, da je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac že ob poletnih dogodkih v domu starejših v Trebnjem ustanovil svojo strokovno posvetovalno skupino o nasilju nad starejšimi. Skupina je decembra "končala svojo nalogo s poročilom, v katerem smo pregledali obstoječe protokole in določili poti, kjer je treba delovati naprej". V prihodnje bo ta posvetovalna skupina postala stalno ministrovo telo, letos pa na ministrstvu načrtujejo širšo medijsko akcijo o preprečevanju nasilja nad starejšimi, je sklenil.