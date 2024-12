Pokojninski zavod bo prihodnje leto glede na njegov finančni načrt za leto 2025, ki ga je danes sprejel svet zavoda, posloval z izravnanimi prihodki in odhodki v višini 8,37 milijarde evrov. Državni proračun bo za kritje razlike med prihodki in odhodki prispeval skoraj 1,1 milijarde evrov, pokojnine se bodo uskladile za 4,6 odstotka, navaja načrt.

Glede na načrt, h kateremu pa mora dati soglasje še vlada, bo državni proračun za kritje razlike med prihodki in odhodki zavoda prispeval 1,07 milijarde evrov. To je v primerjavi z oceno za letošnje leto 0,5 odstotka oziroma 5,1 milijona evrov manj. Vzrok za to je predvsem večje načrtovano povišanje davčnih prihodkov, sredstev za kritje obveznosti državnega proračuna, denimo pokojnin po posebnih predpisih, in nedavčnih prihodkov, kot pa je načrtovano povečanje skupnih odhodkov, je na današnji seji sveta povedal finančni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) David Klarič.

Kapitalska družba (KAD) bo pokojninski blagajni po njegovih besedah leta 2025 nakazala 65 milijonov evrov, kar je enako kot v oceni za letos.

Po načrtu bo rast števila vseh upokojencev iz obveznega zavarovanja leta 2025 znašala 1,3 odstotka. To je 0,1 odstotne točke manj od ocene rasti za letos. Samo rast števila starostnih upokojencev bo po načrtu 1,9-odstotna. To je 0,2 odstotne točke manj od ocene rasti za letos.

Pokojnine višje za 4,6 odstotka

Pokojnine in drugi prejemki se bodo glede na načrt februarja redno uskladile za 4,6 odstotka s proračunom od januarja. V zavodu so ocenili, da to na letni ravni pomeni približno 350 milijonov evrov skupaj s prispevkom za zdravstveno zavarovanje upravičencev. Redna uskladitev pokojnin v letošnjem letu je bila medtem 8,8-odstotna.

Načrtovana uskladitev dodatkov za pomoč in postrežbo ter invalidnin za telesno okvaro v marcu bo znašala 2,3 odstotka. Letni dodatek, ki za upokojence pomeni podobno kot regres za delovno aktivno prebivalstvo, pa bo izplačan v petih razredih v zneskih od 155 do 465 evrov, napoveduje Zpiz.

Zaposleni preobremenjeni, zaposliti bi morali še 15 ljudi

V razpravi je predsednik sveta Danijel Kovač, ki je predstavnik vlade v svetu, pohvalil finančni načrt. Zdi se mu vzorno pripravljen. Predstavnik sindikatov v svetu Bojan Žvikart in predstavnica upokojenskih organizacij v svetu Anka Tominšek pa sta izpostavila veliko število nadur, ki jih opravijo zaposleni na zavodu. Glede na te podatke bi bilo po njunem mnenju primernejše, da bi zavod zaposlil 15 novih sodelavcev. Na ta način ne bi prekomerno obremenjevali zaposlenih, sta poudarila.

V Zpizu so za STA povedali, da so člani sveta na današnji seji pripravili tudi besedilo razpisa za generalnega direktorja zavoda v novem štiriletnem mandatu, ki bo objavljeno v uradnem listu. Aktualnemu generalnemu direktorju Marijanu Papežu se namreč že njegov peti mandat izteče 11. aprila 2025. Članom sveta je dejal, da se namerava potegovati za nov mandat.