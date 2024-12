Pritožba na ZPIZ – zavarujte svoje pravice!

Na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije lahko naslovimo pritožbo v različnih primerih. Ko pride do nestrinjanja z odločitvami, ki vplivajo na vaše pravice, nikar ne oklevajte. Ustrezno pripravljena pritožba je ključnega pomena, da zaščitite svoje interese. Kdaj, zakaj in kako vam lahko pomaga Pravnik na dlani, pa izveste v nadaljevanju.