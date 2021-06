Zore bo daroval mašo za domovino ob 30-letnici Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ljubljanski stolnici bo ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore danes ob 18. uri daroval mašo za domovino ob dnevu državnosti. Maše se bodo udeležili tudi predsednik republike Borut Pahor, predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, premier Janez Janša in predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.

K zahvalni maši za domovino ob dnevu državnosti so vabljeni predstavniki družbeno-političnega življenja in diplomatskega zbora v Sloveniji. Pri bogoslužju bodo poleg Vojaškega vikariata pri Slovenski vojski in zbora Slovenske filharmonije sodelovali tudi predstavniki enote za protokol ter kvintet trobil orkestra Slovenske vojske.

V državnem zboru slavnostna akademija

30-letnico države bo danes obeležilo tudi Društvo poslancev 90. Ob 16. uri bo v veliki dvorani državnega zbora namreč potekala slavnostna akademija. Poleg predsednika društva Marjana Podobnika bosta imela nagovor predsednik državnega zbora Igor Zorčič in pravnik Ernest Petrič.