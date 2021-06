Zgodba o slovenskih uspehih

Razstava Republika Slovenija 30 let je prvi poskus prikaza pregleda življenja v 30-letnem obdobju samostojne države. Razstavni prikaz temelji na predmetih, fotografijah, besedilih in statističnih podatkih.

Razstava Republika Slovenija 30 let je prvi poskus prikaza pregleda življenja v 30-letnem obdobju samostojne države. Razstavni prikaz temelji na predmetih, fotografijah, besedilih in statističnih podatkih. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Slovenija je letos (tudi) v znamenju 30-letnice samostojnosti. V Muzeju novejše zgodovine so ob tej okrogli obletnici neodvisnosti in samostojnosti naše države pripravili razstavo z naslovom Republika Slovenija 30 let.

"Nastanek nove države Republike Slovenije pred 30 leti suhoparno ni pomenil samo pravno formalnega akta razglasitve, ki mu je sledila vojaška obramba in po treh mesecih moratorija na osamosvojitvene procese jeseni 1991 tudi dejanska monetarna, gospodarska, politična in mednarodna osamosvojitev ter posledično priznanje in vstop v globalne integracije. Z novo državo Republiko Slovenijo je prišlo veliko stvari, ki se danes zdijo skoraj samoumevne. Tik pred njenim nastankom sta bila potrjena dva državna simbola, grb in zastava, slovenska himna je že marca 1990 postala Zdravljica. V obtok je prišel nov denar, potovali smo z novimi potnimi listi in se identificirali z novimi osebnimi listinami, drugačne registrske tablice so krasile v 30 letih precej spremenjen vozni park – in vse to ne samo enkrat."

Atraktivna muzejska postavitev

To so bile uvodne besede direktorja Muzeja novejše zgodovine Slovenije Jožeta Dežmana na odprtju razstave Republika Slovenija 30 let. Kot poudarja, gre za muzejsko postavitev z daleč največ zanimivimi, atraktivnimi in tudi prvič videnimi predmeti v zadnjem času.

Predsednik slovenske vlade v času osamosvajanja Lojze Peterle, nekdanji predsednik vlade Miro Cerar in direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije Jože Dežman. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Protokolarna darila nekdanjih slovenskih predsednikov

Poseben poudarek so v muzeju namenili protokolarnim darilom, ki so jih najvišji predstavniki naše države prejemali ob sprejemih tujih gostov in ob svojih obiskih v tujini. Tako muzej že nekaj let hrani darila prvega predsednika Slovenija Milana Kučana, trenutno pa muzej prevzema darila nekdanjih predsednikov Janeza Drnovška in Danila Turka.

Za razstavo so muzeju darila posodili tudi v uradu zdajšnjega predsednika države Boruta Pahorja.

Obiskovalci si lahko na razstavi ogledajo tudi protokolarna darila, ki so jih dobili nekdanji slovenski predsedniki. Med darili je tudi okrasni krožnik Francesca Cossige, italijanskega predsednika, ki je januarja 1992 kot prvi od tujih državnikov obiskal tedaj ravno priznano Slovenijo. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Peterle: Razstava je zgodba o slovenskih uspehih

Na odprtju razstave je bil slavnostni govornik tudi predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle. Ta je med drugim dejal, da je vesel, da je razstava Republika Slovenija 30 let zgodba o slovenskih uspehih, da je tak poudarek na slovenskih športnikih, ki so eksplodirali z dosežki v času osamosvojitve.

"Bili so naši najboljši zunanji ministri, kamor štejem še glasbenike in druge ustvarjalce, ampak hkrati mislim, da je šport v tem času pokazal izjemno moč in ustvarjalnost tako v individualnih kot tudi kolektivnih športih. Slovenskim športnicam in športnikom bi se rad zahvalil za tako razumevanje njihove vloge, za ves trud, ki so ga vložili v svoje dosežke in s tem dosegli nadproporcionalne rezultate."

Doprsna kipa Jožeta Pučnika in Franceta Bučarja. Pučnik je bil v času osamosvajanja vodja Demosa, Bučar pa predsednik slovenske skupščine (parlamenta). Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije

"Vesel, da Slovenci tako presenečamo"

"Lansko leto, ko sta se Primož Roglič in Tadej Pogačar bližala Parizu, mi je francoski politik, tisti, ki je bil edini iz Francije na proglasitvi slovenske države pred 30 leti, poročal, kje sta Roglič in Pogačar. Ko je slovenska nogometna reprezentanca pred nekaj leti premagala Rusijo z ena proti nič, sem to gledal skupaj z nekimi Rusi na displeju v Bruslju. Eden od Rusov je rekel, koliko je teh Slovencev, jaz pa sem odgovoril, da najmanj enajst," je šaljivo dejal nekdanji slovenski premier.

Odprtja razstave so se udeležili tudi nekdanji politiki in nekdanji športniki. Foto: Muzej novejše zgodovine in MaPa

Peterle pravi, da je vesel, da Slovenci tako presenečamo. Želel bi si pa še nečesa: "Če smo lahko tako močni na športnem in gospodarskem področju, bi si želel, da bi nas tovrstna ustvarjalnost in odnos, kot ga imamo do športa, spremljala tudi drugje."

V razstavi Republika Slovenija 30 let so predstavljeni tudi Nobelovi nagrajenci, svetovno priznani kirurgi, literati, umetniki, filozofi, kuharski mojstri in športniki. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Peterletova sreča in nasmeh zgodovine

Peterle se je v govoru dotaknil tudi dogodkov iz časa osamosvajanja. "Razumem se kot enega od 'srečkotov' tiste generacije, ki je doživela nasmeh zgodovine, ki ga je razumela in izkoristila za uresničitev najvišjega narodnopolitičnega cilja, to je postavitev samostojne, suverene slovenske države."

"Marsikdo me je te dni spraševal, danes tudi ameriški novinar, kako pa to, da vam je to uspelo. Pomembno je, da smo imeli Slovenci pred 31 leti, 8. aprila 1990, prvič v zgodovini priložnost, da se demokratično opredelimo za svobodno samostojno državo ali za kaj drugega. Alternative so bile na podlagi majniške deklaracije samostojna in v Evropo usmerjena Slovenija, ki spoštuje človekove pravice, ali nekoliko spremenjena Jugoslavija, kar je predlagala druga stran, ki je takrat postala opozicija," poudarja Peterle.

Odprtje razstave Muzeja novejše zgodovine Slovenije ob 30-letnici samostojnosti. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Vloga Demosa pri osamosvojitvi Slovenije

Osamosvojitev je bila mogoča, ker je pomladna stran prevzela zakonodajno in izvršilno oblast, vlada je prevzela ključne odgovornosti za osamosvojitev in je to tudi izpeljala, je v govoru med drugim še dejal Peterle. A ob tem tudi poudaril, da sta Demos in takratna opozicija znala v ključnih trenutkih, na primer pri plebiscitu, stopiti skupaj.

Avtorji razstave Republika Slovenija 30 let. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Ustvarjalci razstave

Na odprtju razstave so imele krajši nagovor tudi avtorice razstave Republika Slovenija 30 let Irena Ribič, Nataša Strlič, Irena Uršič in Andreja Zupanec Bajželj.