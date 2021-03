Rakava obolenja žal ne prizanašajo niti živalim. Bolezen je bila v Živalskem vrtu Ljubljana usodna za devetletnega sibirskega tigra Vita in desetletno kapibaro Stinkiyja, so sporočili iz ljubljanskega živalskega vrta.

Tako kot ljudje tudi živali v živalskih vrtovih in v divjini lahko zbolijo za rakom. Življenjska doba živali v živalskih vrtovih je višja v primerjavi z življenjsko dobo v naravi, zato je tudi pojavljanje rakavih obolenj po vsej verjetnosti višje. Podobno je tudi pri ljudeh, ki povprečno dosegamo višjo starost kot v preteklosti, pojasnjujejo v ZOO Ljubljana.

Zaradi tumorjev je v ZOO Ljubljana v zadnjih desetih letih poginilo štiri odstotke živali. Obolevale so tako dvoživke kot tudi plazilci, ptiči in sesalci. To je bistveno manj kot pri ljudeh, kjer je smrt zaradi rakavega obolenja na drugem mestu, pri moških v Sloveniji pa celo na prvem.

Rak usoden za sibirskega tigra in kapibaro

Novembra lani so v ZOO Ljubljana pri počutju sibirskega tigra Vita opazili spremembe. Po natančnem pregledu se je veterinarska ekipa odločila za operacijo. Vitu so morali zaradi izjemno redkega agresivnega tumorja odstraniti ledvico in vranico. Kljub trudu veterinarske ekipe in zaposlenih je neozdravljiva bolezen napredovala do te mere, da so Vita zaradi dobrobiti evtanazirali. Kapibara Stinky je imel redko obliko raka slepega črevesja, ki je pri kapibarah izjemno pomemben del prebavne cevi, zato je bil zanj rak kljub zdravljenju usoden.

"Vemo, da boste obiskovalci Vita in Stinkyja pogrešali, še bolj pa ju bomo pogrešali zaposleni in med nami njihovi oskrbniki, ki so se z njima dnevno srečevali. Vito je na daleč prepoznal zvok motorja svojih oskrbnikov in prihitel v notranji prostor. Tam se je srečal z oskrbniki, ki so ga nagradil z igračo ali priboljškom. Tudi Stinky je imel prav posebno vez z oskrbniki. Skupaj so se igrali, izvajali različne spretnosti, še posebej pa je užival v crkljanju," pojasnjujejo v ZOO Ljubljana.

Kdo sta bila Vito in Stinky?

Sibirski tiger Vito je v ZOO Ljubljana prispel leta 2013. S sorojencem se je skotil v ZOO Sosto na Madžarskem, kjer so ga imenovali Amur. Mednarodni koordinator za to ogroženo podvrsto v Evropski zvezi živalskih vrtov in akvarijev je Amurja dodelil ZOO Ljubljana skupaj s samico Danuto. Obiskovalci so jima izbrali novi imeni Vito in Vita. Samec se je hitro navadil na novo veliko ogrado v naravnem gozdu ZOO Ljubljana, pa tudi na novo samico. Ker so tigri samotarji, so ju v ZOO Ljubljana združevali le v času parjenja. Žal nikoli nista imela mladičev.

Stinky je bil najslavnejša kapibara v Sloveniji in verjetno edina kapibara, ki je obvladala agility. Dokazoval je, da so tudi glodalci, do katerih imajo ljudje zaradi miši in podgan mnogo predsodkov, zelo inteligentni. Znal se je povzpeti na zadnji nogi, splezati na podstavek, zlesti skozi tunel, se usesti, preplezati "gugalnico" ter cikcak hoditi med količki. Ime je dobil po paru dišavnih žlez, z izločki katerih predvsem samci označujejo svoj prostor in privabljajo samice. Za kapibaro je dosegel lepo starost.