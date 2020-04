Kaj se dogaja v ljubljanskem živalskem vrtu?

Osrednje parkirišče pred ljubljanskim živalskim vrtom, kjer je v tem obdobju leta, predvsem pa ob tako sončnih in toplih popoldnevih, pogosto težko poiskati prosto mesto, te dni večinoma sameva. Le tu in tam kakšen jekleni konjiček, katerega lastnik se je podal sprehod na Rožnik ali Mostec. ZOO Ljubljana je zaprt od 15. marca. Ob trenutnem razvoju epidemije novega koronavirusa v državi pa bo tako ostalo še kar nekaj časa. A če so gostinski lokali, športne dvorane ali kulturne ustanove lahko le zaklenili svoja vrata, se za mogočno ključavnico in kilometrskimi ograjami ob Večni poti in vznožju Rožnika vendarle dogaja marsikaj.

Običajen vsakdan …

"Skupina oskrbnikov poskrbi za vse potrebe živali, jim počisti ograde, jih nahrani in oskrbi s svežo vodo. Posebno pozornost pa oskrbniki, poleg osnovne oskrbe, namenjajo popestritvi življenjskega prostora živalim in jih s tem spodbujajo k telesni in umski aktivnosti. V ogradah jim skrivajo hrano in jih tako spodbujajo k iskanju, posujejo jim različne začimbe, po katerih se zveri rade povaljajo ali pa jim ponudijo velike kartonske škatle s presenečenji," pojasnjuje biologinja in pedagoška vodja ZOO Ljubljana Irena Furlan in dodaja, da dela v oskrbniški službi devet do deset ljudi, ena oseba v kuhinji in nočni oskrbnik.

Kar nekaj dela je tudi z okolico. "Za potrebe vzdrževanja in urejanja okolice ima ZOO nekaj svojih zaposlenih, v primeru večjih potreb po tovrstnih delih ter specifičnih tehničnih zahtevah pa dela opravljajo tudi zunanji izvajalci. Slednji trenutno v vrtu po potrebi opravljajo le najnujnejše interventne zadeve, saj si želimo čim manj mešanja osebja. Kar se da, naredimo zaposleni sami. Skrbimo tudi za pletje in urejenost gredic, obrezovanje dreves in grmovja, manjša popravila, kmalu bo na vrsti parkovna košnja. Vseh teh del ni mogoče preložiti na kasnejši čas," pravi Furlanova.

Foto: ZOO Ljubljana

Živalska lakota

Tudi tek živali ni zaradi praznih sprehajalnih poti nič manjši. Dobrih 350 kg sena, 167 kg briketov, 68 kg sadja, 13 kg svežih rib, 14 kg krapovcev, 2 kg oreškov, 30 kg govejega mesa, 110 svežih vej užitnih dreves in grmov … No, pa tudi 38 miši, 140 čričkov, 26 ščurkov, 14 kobilic, tri podgane in dva kunca. To se v povprečju znajde na dnevnem jedilniku. "Do sedaj nismo imeli nobenih težav pri dobavi hrane. Normalno so prispela v tem času tudi vsa naročila iz tujine, večinoma iz Nizozemske, Švice in Nemčije," pojasnjujejo v živalskem vrtu, kjer del hranjenja prek spletnih kamer prenašajo tudi v živo.

Drugačen utrip pa so zaznale tudi živali. "Po vedenju živali vidimo, da vsekakor opazijo odsotnost obiskovalcev. To zaznavamo tudi v zimskem času, ko je obiskovalcev manj in kar iščejo pozornost mimoidočih," pripoveduje naša sogovornica, ki se je pohvalila tudi s kar številčnim živalskim naraščajem. Mladiče so namreč v zadnjih tednih zabeležili pri črnih čopičarkah, divjih svinjah, dvogrbih kamelah, indijskih ježevcih, zebrah, marah in šimpanzih.

Foto: Anže Rupnik

Kako globoka bo denarna luknja?

Ko bo zdajšnjega stanja konec ... "Škoda je neizogibna, saj nas je zaprtje doletelo ravno v obdobju siceršnjega največjega obiska," na vprašanje o poslovnih posledicah koronavirusa odgovarjajo v ZOO. Dodajo, da je lani obisk za kar 17 odstotkov presegel predhodno leto. Pozitiven trend se je nadaljeval tudi v januarju in februarju letos.

"Ocenjujem, da bo v obdobju marec−junij najmanj 100 tisoč obiskovalcev manj, kar je približno tretjina obiskovalcev manj na letni ravni. Zagotovo pa bo šibkejši obisk tudi v drugi polovici leta. Prihodek od vstopnin je primarni prihodek zavoda, poleg ostalih storitev in programov, vezanih na obisk, ki skupaj predstavljajo več kot 90 % prihodkov za tekoče poslovanje. Števila zaposlenih pa bistveno ni mogoče zmanjšati, saj oskrbe živali ne moremo začasno ustaviti. Negativnega učinka bo tako v štirih mesecih po prvih ocenah okrog 650 tisoč evrov," so nam sporočili iz živalskega vrta.