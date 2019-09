ZNP: Slišnost slovenskih radijskih postaj v rokah birokratov

Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) je ob prazniku vrnitve Primorske k matični domovini opozorilo na nesprejemljive birokratske zaplete pri podeljevanju radijskih frekvenc in na slabo slišnost slovenskih radijskih programov ob meji z Italijo. Po mnenju ZNP je čas, da se Akos začne zavedati, da obstaja zaradi izdajateljev in državljanov.

Številne slovenske radijske postaje si prizadevajo, da bi s svojim signalom pokrile kar največ prebivalcev Slovenije. To je po oceni ZNP še posebej pomembno tam, kjer je močan interes lokalnega prebivalstva. A ta cilj za mnoge od njih še vedno ni dosežen, so zapisali v izjavi upravnega odbora ZNP.

Velik problem po njihovih navedbah predstavljajo tožbe, ki jih zoper slovenske radijske postaje vlagajo Italijani, češ da jih motijo njihove frekvence, kljub temu, da ponekod prebivalci ob meji skorajda ne slišijo več slovenske besede na radiu. "Situacija je absurdna, saj so signali italijanskih radijskih postaj bistveno močnejši, zato so le-te dobro slišne širom zahodne Slovenije. Na ta način je ogrožena slovenska narodna samobitnost v krajih, ki so bili v polpretekli zgodovini že izpostavljeni agresivni in celo nasilni italijanizaciji. In pri tem so institucije slovenske države povsem pasivne," so opozorili.

Radijske postaje morajo čakati na javni razpis, ki je odvisen od volje regulatorja

Po njihovih navedbah morajo v Slovenji radijske postaje z izjemo Radiotelevizije Slovenija čakati na javni razpis, ki pa je odvisen od volje regulatorja. "Pri tem nikakor ni mogoče razumeti, da Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) zagovarja racionalno izrabo frekvenčnega spektra s tem, da raje ne podeli frekvenc, kot da bi jih podelila uporabnikom, ki jih potrebujejo. Od tega bi se dodatno s frekvenčnino in ostalimi davki polnil proračun," so navedli v združenju.

V določenih primerih po oceni ZNP obstaja resen sum namernega zavlačevanja in diskriminacije določenih ustvarjalcev radijskih vsebin. Ob tem so navedli Radio Ognjišče, ki je leta 2004 zaprosil za razpis za podelitev frekvence za oddajnik za Kobarid in Bovec. Frekvenca za Bovec je bila podeljena šele letos, za Kobarid pa so razpis razveljavili, prav tako javni razpis za Bohinj, in sicer po tistem, ko je postalo jasno, da je zmagal Radio Ognjišče, so zapisali.

Za oddajnike ob italijanski meji pa Akos po navedbah ZNP uporablja tako stroga merila pri določanju področij pokrivanja, kot da gre za velemesta.

ZNP poziva vlado in ministra k ukrepanju

Glede na navedeno ZNP poziva vlado in ministra za javno upravo Rudija Medveda k ukrepanju. "Čas je, da se Akos dejansko začne zavedati, da obstaja zaradi izdajateljev, državljanov - davkoplačevalcev - in ne obratno. In čas je, da se slovenske radijske postaje zaščiti pred tožbami sosednjih držav," so poudarili v združenju.

Problematika seganja italijanskih radijskih frekvenc na slovensko ozemlje in obratno ostaja nerešena, a si vlada na različne načine prizadeva za zaščito slovenskih interesov, je v začetku julija poudaril minister Medved. Tožbe proti italijanskim postajam so eden od ukrepov, a Medved več stavi na druge, konstruktivnejše rešitve.