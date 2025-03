Znano je, kako so razdelili milijardo evrov

Podatki vladne službe za obnovo po poplavah kažejo, da je bilo do konca prejšnjega tedna iz državnega proračuna izplačanih 1,087 milijarde evrov, poroča časopis Delo. Od tega so skoraj tretjino prejele občine, večina izplačil pa je bila opravljena že leta 2023 in v prvi polovici 2024.

Občine so prejele 297 milijonov evrov, od tega 218,6 milijona evrov za nujno obnovo občinske infrastrukture, 78 milijonov evrov pa za stroške intervencij. Predplačila občinam za obnovo je delilo ministrstvo za naravne vire in prostor, poleg tega pa še odškodnine za odstranitev objektov ter stroške Družbe za svetovanje in upravljanje, povezane z odpravo posledic poplav.

Med občinami so največje prejemnice pomoči Slovenj Gradec (26,6 milijona evrov), Ravne na Koroškem (22,1 milijona evrov) in Prevalje (19,6 milijona evrov). Črna na Koroškem, ki je bila v poplavah 2023 najbolj izpostavljena, je prejela 13,7 milijona evrov.

Ukrepi zaradi škodljivega delovanja vode

Direkcija za vode je za izvajanje izrednih ukrepov zaradi škodljivega delovanja voda do zdaj porabila 159,9 milijona evrov, še 12 milijonov evrov pa je porabila za intervencije na vodotokih. Dodatnih 324 tisoč evrov je bilo porabljenih za predhodni program odprave posledic poplav, kažejo podatki vladne službe.

Ukrepe je izvajalo 23 izvajalcev, največji so bili celjski Nivo Eko, ljubljanski Hidrotehnik in ptujska VGP Drava, ki so skupaj izvedli več kot tri četrtine del.

Foto: Irek Dorozanski

Za intervencije na državnih cestah je direkcija za infrastrukturo porabila 78 milijonov evrov. Največji trije izvajalci so bili VOC Celje, Gorenjska gradbena družba in ameriški izdelovalec mostov Acrow Global Limited Trading.

Dodatnih 17 milijonov evrov je bilo namenjenih za obnovo gozdnih cest.

Podjetjem 142 milijonov evrov

Poleg občin - skupno jih je pomoč prejelo 144 - je bilo med prejemniki pomoči skoraj dva tisoč podjetij in podjetnikov, ki so od ministrstva za gospodarstvo do zdaj skupaj prejeli 142 milijonov evrov. Del teh sredstev so bila predplačila, ki se še vedno delijo, a nekatera podjetja preplačila tudi vračajo.

Največji prejemniki pomoči za odpravo posledic škode so KLS Ljubno, mežiški TAB, Bisol, Cablex-M ter Brinečev kmečki mlin.

KLS je bil tudi največji prejemnik pomoči za zaposlene v sklopu ukrepa čakanja na delo (okoli 390 podjetij), iz katerega je bilo izplačanih skoraj pet milijonov evrov. Poleg ljubenskega podjetja so bili med večjimi prejemniki še podjetje Podkrižnik, Kovinoplastika Benda, Makop in Lukše.

Drugi ukrep - nadomestilo plač zaradi nezmožnosti opravljanja dela - je prejelo okoli 870 podjetij v skupni vrednosti 1,3 milijona evrov. Med največjimi prejemniki so TAB, ravenski Inter diskont, KLS Ljubno, Sij Metal Ravne in Cablex – M.

Prizadetim tudi izredna denarna socialna pomoč

Sredstva v višini 58 milijonov evrov je 9.500 posameznikom razdelilo ministrstvo za delo.

Izplačila odškodnin za odstranitev objektov so do zdaj dosegla 41 milijonov evrov, pomoč je v povprečju znašala 187 tisoč evrov, do zdaj jo je prejelo 219 posameznikov.

Skupno so največji prejemnik prebivalci Letuša, ki so do zdaj prejeli 14,5 milijona evrov odškodnin, sledijo prebivalci Ljubnega ob Savinji in Luč. Omenjene odškodnine so prejeli lastniki objektov, ki jih bodo odstranili.

Dodatnih 35 milijonov evrov je bilo izplačanih predplačil za obnovo stanovanj. Pomoč je prejelo več kot sedem tisoč posameznikov, okoli 50 jih je pomoč vrnilo. Okroglih deset milijonov evrov sta od uprave za zaščito in reševanje prejela tudi Rdeči križ in Karitas, ki sta pomoč delila prizadetim prebivalcem.

Podrobnejši podatki še niso na voljo, zato za približno 187 milijonov evrov izplačil še ni natančnejših podatkov o prejemnikih, še opozarja Delo.