Jug Španije so prizadeli obilno deževje in poplave, ki so terjale dve smrtni žrtvi, je danes sporočila policija. Številne ceste so neprevozne, ponekod so zaradi poplav prekinili železniške povezave, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iz bližine mesta Sevilla so poročali o pogrešanem paru, čigar avto je odnesla narasla voda. Reševalne službe so v torek našle truplo pogrešane ženske, policija pa je danes sporočila, da so našli še truplo moškega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Še vedno je pogrešan tudi kolesar, je poročal časnik El Pais.

Neurje je prizadelo večje dele južne, vzhodne in osrednje Španije. Zaradi poplav je blokiranih več cest, železniški promet pa so delno ustavili.

Številne evakuacije

Preventivno so zaradi naraščajoče gladine rek evakuirali več sto ljudi, med drugim v mestu Cartama pri Malagi. Pred poplavami so reševali ljudi tudi v regiji Murcia.

Na posnetkih, ki jih je predvajala javna radiotelevizija RTVE, je bilo videti avtomobile, ki so jih odnesle poplave. Nekateri posnetki spominjajo na uničujoče poplave, ki so oktobra lani prizadele vzhodno Španijo in v katerih je umrlo več kot 230 ljudi.

Španijo bo sicer po napovedih v četrtek zajelo novo neurje.

