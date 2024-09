Zmešnjava v javnem prometu: otroci zamujali v šolo ali pa do tja sploh niso prišli

Po septembrski uveljavitvi novega voznega reda za medkrajevne avtobuse je o njem slišati veliko kritik, med drugim, da so nekatere linije ukinjene in da je avtobusov premalo. Na DUJPP ob tem zagotavljajo, da so novi vozni redi dobro pripravljeni, da so se povečali standardi dostopnosti in da ukinitev linij ni bilo. Medtem ogorčeni starši opozarjajo na zmešnjavo pri šolskih prevozih, ko otroci zamujajo v šolo ali pa do tja sploh ne pridejo. Še en problem se pojavlja na Gorenjskem, kjer se občine soočajo s podražitvijo mestnih in šolskih prevozov.

V javnosti je bilo v zadnjih dneh slišati veliko kritik, da novi vozni redi predstavljajo korak nazaj in ne naprej, saj potniki ostajajo na postajah, ker se polni avtobusi peljejo mimo, ure voženj so nerazumno spremenjene, linije ukinjene.

Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) medtem poudarja, da ob vsaki zaznani težavi to rešujejo takoj.

"Ob vsakem začetku novega šolskega leta prevozniki v prvih dneh rešujejo različne izzive z relacijami, urami odhodov in zasedenostjo. Letos so te težave ob menjavi sistema postale vidnejše, saj se koncesionarji soočajo z izzivom izvedbe večjega števila relacij," pravi direktor DUJPP Miran Sečki.

Potnike na DUJPP prosijo za razumevanje okoliščin in zagotavljajo, da bodo preverili vse navedbe v sporočilih, ki so jih prejeli, ter uvedli ukrepe z izboljšavami.

"Z dogajanjem na terenu so seznanjeni tudi pristojni organi in nadzor poslovanja. V seznamu pritožb trenutno podrobneje preverjamo pritožbe na izvedbe voženj, za katere v nadzoru poslovanja pripravljamo tudi kazni," je dejal Sečki.

DUJPP: Nobena linija ni bila ukinjena

Na DUJPP so v sredinem sporočilu za javnost zagotovili, da niso ukinili nobene linje ter da so novi vozni redi, linije in frekvence odhodov usklajeni s koncesionarji avtobusnih prevozov (Arriva, Nomago, LPP, AP Murska Sobota) ter nadgrajeni in izboljšani.

"V pripravi novih voznih redov smo sledili smernicam, da obstoječe, dobre vozne rede ohranimo in stanje zgolj nadgradimo, razširimo. Tako smo z novimi voznimi redi koncesionarje pogodbeno zavezali, da od 1. julija 2024 dalje zagotavljajo izvedbo 20-odstotnega povečanja voženj po vsej Sloveniji," je dejal Sečki. Kot pravi, je cilj izboljšav, da bi javni potniški promet uporabljalo več ljudi.

V DUJPP sicer ocenjujejo, da je večina izzivov in težav, ki so se ob uvedbi novega režima letnega voznega reda pojavili, hitro rešljivih. V želji po čim hitrejši ureditvi težav sodelujejo z ravnatelji in lokalnimi skupnostmi.

Predsednik KGZS kritičen: Vlada popolna zmešnjava

Na težave v javnem potniškem prometu je v izjavi za javnost opozoril tudi predsednik Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije (KGZS) Roman Žveglič. Poudaril je, da je podeželje izredno nedohranjeno z javnim prevozom, novi vozni redi pa so to težavo še poglobili. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo so zato v KGZS pozvali k takojšnjemu ukrepanju in ureditvi voznih redov javnega potniškega prometa.

Otroci so zamudili k pouku, v šolo ali iz nje so jih morali peljati tudi starši, nekateri pa po novem za prevoz porabijo precej več časa, je danes v Ljubljani orisal Žveglič. Najbolj kritična območja so Kozjansko, Koroška in Suha krajina. "Iz teh krajev so nas poklicali naši člani, ki so bili zelo ogorčeni, saj so otroci šolo zamudili, v šolo sploh niso mogli ali so se veliko pozneje vrnili domov," je dejal.

Po njegovih navedbah so morali tako nekateri starši prekiniti delo doma na kmetiji ali v službi, da so lahko razvozili otroke. Ob tem je navedel primer iz Dolenjske, in sicer na relaciji Zagradec–Novo mesto, kjer je Kmetijska šola Grm. "Dijaki morajo na tej relaciji po novem večkrat presesti. Prej so za prevoz potrebovali pol ure, zdaj uro in 45 minut. Prav tako veliko otrok ostane na postajah, saj se avtobus, na katerem so zasedeni vsi sedeži, odpelje mimo," je dejal predsednik KGZS.

V preteklem šolskem letu je sistem po Žvegličevi oceni deloval, dijakom ni bilo treba prestopati, koncesionarji pa so vedeli, kam so otroci namenjeni, zato ne razume, zakaj so sistem spremenili. "Zdaj vlada popolna zmešnjava," je bil kritičen.

Na KGZS so zato pozvali ministrstvo za okolje, prostor in energijo, v okviru katerega Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) ureja vozne rede, naj nemudoma ukrepa, zagotovi ustrezne frekvence avtobusov ter zadostno kapaciteto avtobusov. "Da ne bo več težav, ki jih imajo najprej otroci in nato še njihovi starši," je dejal.

Gorenjske občine stisnjene v kot: Arriva krepko zvišala ponudbo

Medtem se na Gorenjskem soočajo z veliko podražitvijo mestnih in šolskih avtobusnih prevozov, katerih cena se je ponekod v primerjavi s prejšnjim šolskim letom celo podvojila. Zaradi visokih stroškov občinam ne preostane drugega kot racionalizacija in zmanjšanje prevozov. Prizadevajo si za sestanek s pristojnimi v državi.

V večjih gorenjskih občinah se na javne razpise za izvajanje mestnih in šolskih prevozov prijavlja le podjetje Arriva. Kot je pojasnil radovljiški župan Ciril Globočnik, na tem območju ni drugih avtobusnih prevoznikov, ki bi lahko opravili tako velik posel. Tako morajo občine sprejeti pogoje Arrive, ki za isti obseg prevozov vsako leto zahteva vse več denarja.

"Izredno smo razočarani nad ponudbo Arrive za šolske prevoze v novem šolskem letu, ki je za še enkrat dražja kot v preteklem," je poudaril Globočnik. Pojasnil je, da je bila lanskoletna cena za prevoze, ki jih uporablja približno 750 otrok, 630 tisoč evrov, letošnja pa že 1,26 milijona evrov, medtem je prevoz še pred dvema letoma stal približno 300 tisoč evrov.

Z visokimi podražitvami se soočajo tudi v Kranju, Tržiču, Škofji Loki in na Jesenicah. V Kranju so se šolski prevozi, ki jih uporablja približno 1500 otrok, v enem letu podražili za več kot 60 odstotkov, s približno 580 tisoč evrov na 970 tisoč evrov.

V Kranju izvedba prevozov ni ogrožena, s težavami se soočajo na Jesenicah

Podražilo se bo tudi izvajanje kranjskega mestnega potniškega prometa, za katerega je občina lani namenila 1,4 milijona evrov. Kot je pojasnil župan Matjaž Rakovec, pogajanja o koncesiji za mestni promet potekajo že od lanske pomladi. Upa na ustrezen dogovor, da bodo za uporabnike lahko obdržali privlačno ceno dnevne vozovnice v višini enega evra in mesečne v višini deset evrov, pri čemer občina dobršen del stroškov prevozov že zdaj pokriva iz proračuna.

Kot zagotavljajo na Mestni občini Kranj, izvedba prevozov ni ogrožena, kar se je po poteku dolgoletnega sodelovanja letos zgodilo Jesenicam, kjer jim ni uspelo doseči novega dogovora z Arrivo. Tako se na Jesenicah od 1. julija v veliki meri zanašajo na javni medkrajevni promet, ki so ga s pomočjo zasebnika dopolnili z dvema krožnima linijama po občini.

Na Jesenicah je v teku nov razpis za izvajalca mestnega prometa, v Arrivi pa ga, kot so pojasnili, še preučujejo. Se je pa jeseniški občini in Arrivi tik pred začetkom novega šolskega leta uspelo dogovoriti vsaj za šolske prevoze, vendar za precej višjo ceno, kot jo je z občinskim proračunom predvidela občina.

Tako se občine soočajo z velikimi težavami, kako zagotavljati sredstva za hitro naraščajoče stroške avtobusnih prevozov, pri čemer so šolski prevozi zakonska obveznost občin in jih morajo zagotavljati ne glede na cenovni pritisk izvajalcev. Visoki stroški prevozov zajedajo v investicijski potencial občin, občine pa iščejo možnosti racionalizacije, kar pomeni, da se število prevozov in s tem dostopnost do javnega prometa zmanjšujeta.

Marsikje skrčili število šolskih prevozov

Radovljiški župan je napovedal, da se bodo temeljito pogovorili z ravnatelji šol, katere prevoze bi lahko racionalizirali. V Kranju so medtem racionalizacijo v šolskih prevozih že izvedli, obeta se tudi v mestnem prometu.

"Morali smo nekoliko skrčiti število prevozov, tako da ponekod, kjer je vozačev malo, ne bo več odhoda avtobusa po vsaki končani šolski uri," so pojasnili v Kranju, kjer so uvedli tudi druge spremembe in na nekaterih relacijah prevoze zdaj opravljajo s kombiji. Večina racionalizacije gre sicer na račun prenosa šolskega prevoza na redno medkrajevno linijo.

Gorenjske občine želijo svoje težave in predloge za boljše ter enotno urejanje javnega potniškega prometa predstaviti ministrstvu za okolje, podnebje in energijo ter Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa. Ob tem želijo slišati tudi konkretne razloge, zakaj je dvig cen prevozov tako velik. Kot je ocenil radovljiški župan Globočnik, bi bila lahko glede na rast drugih stroškov najvišja upravičena podražitev do 20 odstotkov.

Zakaj takšna podražitev?

Poudaril je, da od Arrive ne prejmejo pravih odgovorov o razlogih tako velikih podražitev. Na Arrivi so zapisali, da svoje ponudbene cene na razpisih za šolske in kombinirane prevoze oblikujejo samostojno in na podlagi tržnih razmer, ki veljajo v času objave posameznega razpisa. Dodali so, da se na vsa povabila na pogajanja odzivajo ter si prizadevajo za korektno in transparentno sodelovanje s poslovnimi partnerji.

"Ponudbene cene Arrive vedno odražajo pričakovane stroške, ob upoštevanju ročnosti posamezne pogodbe in prilagoditev ter sprememb, ki bi bile morebiti potrebne v času izvajanja posamezne pogodbe. Dejavnost izvajanja šolskih, kombiniranih in drugih avtobusnih prevozov v Sloveniji poleg Arrive izvajajo tudi številni drugi prevozniki. Arriva torej ni edini ponudnik teh storitev," so poudarili.

Drugače razmere glede na izkušnje z razpisi ocenjujejo gorenjski župani, ki opažajo monopol Arrive na območju Gorenjske. "Vidimo, da je Slovenija dejansko razdeljena med tri oziroma štiri glavne ponudnike. In Arriva je pri nas edina, ki se je prijavila na razpis," je poudaril kranjski župan.