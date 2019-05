Življenje z ognojki v koži: "Sama sebi sem se gabila" #intervju

Zgodnje odkrivanje in čimprejšnje ustrezno zdravljenje sta pri razvoju bolezni Hidradenitis suppurativa (HS) zelo pomembna, prvi korak je obisk dermatologa. Pot do diagnoze je pri naši sogovornici trajala deset let, a še zdaj ni prepričana, ali je dobro, da ve zanjo, ali bi raje živela v upanju, da bo agonije nekoč konec. Gre namreč za kronično in neozdravljivo bolezen, ki jo je treba začeti zdraviti čimprej, saj se stanje sčasoma poslabšuje. Od gnojnih mozoljčkov lahko bolezen napreduje do velikih med seboj povezanih turov, iz katerih izteka tekočina z neprijetnim vonjem. Pacienti se pogosto skrivajo pred svetom, kakovost njihovega življenja se zelo poslabša.

Hidradenitis suppurativa (HS) je kronična bolezen, ki je lahko za bolnike zelo neprijetna. Kaže se z vnetji na koži v obliki bolečih zatrdlin in ognojkov, ki nastanejo zaradi zamašitve dlačnih mešičkov. HS ni nalezljiva in ni posledica okužbe ali morebitne nehigiene bolnika.



Ker se te spremembe pojavljajo na mestih z določeno vrsto znojnic (apokrine znojnice), se najpogosteje pojavljajo v pazduhah in dimljah, lahko pa tudi pod dojkami, na zadnjici in notranji strani stegen.



29-letnica, ki se je opogumila in svojo zgodbo delila z mediji, želi ostati anonimna, zato smo jo za potrebe prispevka poimenovali Anja. Sprememb na koži tega tudi na videz zelo prijetnega in simpatičnega dekleta ni možno videti, saj so v njenem primeru na intimnih delih telesa. Ne želi, da bi ljudje vedeli, kakšne težave ima, saj jih uspešno skriva, hkrati pa si želi, da bi javnost o bolezni vedela več.



Zaradi svoje bolezni že ima negativne izkušnje z ljudmi. Zaradi težav, ki jih ima s kožo, je morala do zdaj že štirikrat na operativni poseg h kirurgu. Ko je sodelavcem v nekdanji službi povedala, kakšne težave ima in zakaj gre na poseg in na bolniško, so se sčasoma od nje oddaljili in z njo niso več komunicirali. To in reakcije drugih so zanjo dovolj, da o svojem zdravstvenem stanju pove zgolj najbližjim.



Pot do diagnoze je pri njej trajala kar deset let. Simptomi na začetku zmedejo osebne zdravnike, včasih tudi dermatologe. Večina z boleznijo ni seznanjena. Naša sogovornica je posluh našla pri petem osebnem zdravniku, ki je za bolezen pred tem že slišal in zdaj upa, da ga bo lahko še dolgo obdržala, saj se je zanjo zares zavzel.

Kdaj so se vam prvič pojavile spremembe na koži?

Ko sem bila stara 15 ali 16 let, ravno nekje na prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Najprej so se pojavili navadni turi, veliko manjši kot zdaj, ki so sčasoma postali čedalje večji in čedalje bolj boleči. Pred dvema letoma me je to že tako zelo bolelo, da sem pri zdravnici vztrajala, da bi res rada prišla do dermatologa.

Dobila sem zelo dobro dermatologinjo, ki zelo dobro in lepo razloži vse, a kljub temu sem bila v šoku. Življenje se ti obrne na glavo.

Prvič ste šli verjetno k zdravniku zato, ker ste, kot drugi, menili, da gre zgolj za tur, ona pa bolezni tudi ni poznala?

Tako je. Veliko osebnih zdravnikov še zdaj ne ve, kaj to je. Morda se je do letos že kaj spremenilo, saj sem lani v zdravstvenih domovih že opazila letake in plakate, ki opozarjajo na to bolezen.

Kdor je videl in se je šel malo pozanimati o tem, je nekaj, če pa ti tega ne veš, nikjer ničesar ne vidiš, ne posvečaš veliko pozornosti temu, kaj se ti na telesu dogaja, pa ne veš, da imaš nekaj, kar bi moral zdraviti.

A ko se začnejo delati večji turi, je to že kar napredna oblika bolezni.

Da, na začetku izgleda kot da bi se ti vrasla dlaka, ob njej se ti začne koža gnojiti, začnejo se ti delati manjši mozoljčki. Ti začnejo rasti in nastane tur. Na drugi stopnji se turi začnejo ponavljati, čedalje več jih je na kupu in med njimi se začnejo delati kanali, se med seboj povezujejo.

Je to zelo boleče?

Ja, zelo. Odvisno spet od tega, kje jih imaš, a običajno so na pregibih, kjer se koža ves čas premika. Pri meni je tako, da jih imam na mednožju, zato me to zelo boli pri sedenju, prav tako čutim pritisk, ko stojim. Navadiš se te bolečine iz dneva v dan.

Se bolečine res lahko kdaj navadiš?

Se. Če je ni, je občutek čuden. Navajen si, da je ves čas nekaj.

Pa se zgodi kdaj, da bolečine ni?

Zgodi se, da je kakšen teden boljši. V mojem primeru je tako, da pred menstruacijo močno izbruhne, se pa zgodi, da je kakšen dan tudi mir. Po operaciji, ko se vse celi, je nato 14 dni, morda tri tedne ali tudi mesec, da ni novih, lahko se pa zgodi, da izbruhne že naslednji dan po operaciji.

Na kakšen način pa se spopadaš z vsem?

Imam srečo, da imam takšno mamo, da se ji lahko zaupam, čeprav vem, da je hudo tudi zanjo. Imam partnerja, s katerim se lahko o tem pogovarjam, kakšnega prijatelja, zdravnika, dermatologa, kirurga.

Na začetku vse težave držiš v sebi a prej ali slej to eksplodira.

To je tisto, ko kdaj srečamo koga, ki je slabe volje in nam kakšno zabrusi - nikoli ne vemo, kakšne težave človek nosi s seboj. Če mi danes ne bi povedali za svoje težave, ne bi niti pomislila, da imate kakšno kožno bolezen, sploh ne takšno, ki jo spremljajo še hude bolečine.

Videz res vara.

Kaj pa ko spoznavaš partnerja, Slej ko prej pride do situacije, ko mu moraš o tem povedati. Kako je s tem?

Z nekdanjim partnerjem sva bila skupaj že nekaj časa, ko sem izvedela za diagnozo, zato je bilo to drugače, ker sem ga že poznala od prej. Lani sva zvezo končala. Sedanjega partnerja pa sem spoznala, ko sem že vedela, kakšno je stanje in ja, je težko povedati. Ne veš, kakšna bo reakcija, kako bo to dojel, kako bo sprejel, da je to del tebe, da se to ne bo nikoli spremenilo, da bo iz meseca v mesec tako. Zaenkrat je tako, da kot kaže, bo tako do konca življenja, ker še ni zdravila.

Je pa težko. Sploh včasih med spolnimi odnosi, ko ne veš, ali čuti, ali se to vidi, ali morda to vonja. Enostavno ne veš.

So spolni odnosi boleči?

Včasih ja, v večini primerov pa na srečo ne. Odvisno spet, kje je vnetje. Če je na zunanji strani labie, potem ne boli, če pa je na notranji, kar se mi dogaja zdaj, pa je včasih tudi zelo boleče in je ovira.

Si v takšnem primeru sploh želiš spolnih odnosov?

Si jih želiš, a nikoli se ne moreš čisto sprostiti, ves čas imaš nekaj v podzavesti.

Kako se s tem spopadaš, si sploh lahko kako pomagaš, si lahko stvari kako olajšaš?

Tako, da se doma sama operiram. Sicer vem, da to ni priporočljivo in zdravniki to odsvetujejo, a če tega ne bi počela, bi lahko vsak teden hodila h kirurgu na operacije. Imam skalpel, razkužila, kreme, povoje, igle in si bolečino enostavno olajšam s tem, da si jih predrem. To naredim takrat, ko začutim, da se v turu že nabira trda snov, torej ko se začne že strjevati, ko se napihne, nekje od lešnika naprej.

Pri meni je to na takšnem predelu, da si lahko sama pomagam z obema rokama - če bi imela pod pazduho, tega ne bi mogla.

Kakor je meni razložila dermatologinja, je vsebina nekoliko drugačna kot pri navadnih turih, na videz pa sama verjetno ne bi ugotovila, ali gre za navaden tur ali za HS, kakor to vedo zdravniki.

Pacienti so pogosto depresivni, svoje težave skrivajo, veliko ljudi redko zahaja v javnost. Tudi Anja je po prvi operaciji zapadla v depresijo, ki se zaradi izoliranosti v službi ni prav kmalu izboljšala.

Pa te ne boli, ko zarežeš v svojo kožo?

Ja, seveda me boli, a ne gre drugače. Najprej si vse pripomočke dobro razkužim, ker zelo dobro vem, da je sterilizacija nujna, saj lahko zaradi tega marsikaj tvegaš, a ne morem hoditi ves čas na operacije, ker sem lahko potem brez prestanka zgolj na bolniški in nimaš nič od življenja. Kako tudi priti do pokojnine in upokojitve, če si ves čas bolniško odsoten? Če imaš to v tretji fazi, bi morali biti ljudje že invalidsko upokojeni, saj težko delajo.

Zdravniki takšno početje močno odsvetujejo. Pa je sploh mogoče, da tega ne bi počela?

Lahko probaš zdržati s to bolečino. Jaz drugače zdravnike popolnoma razumem in jih zelo podpiram pri tem, da pri tem vztrajajo, a živeti s tem je nekaj popolnoma drugega. Ko se ti ne moreš niti usesti, ko se ne moreš niti normalno umiti brez bolečine, enostavno težko to zdržiš.

Na novinarski konferenci so nam dejali, da te boli tudi med uriniranjem, opravljanjem večje potrebe. Da si prižgeš glasbo ob tem, da se ne sliši, kako ob tem jokaš.

Ja, tako je po operaciji. Dokler rana ni odprta, je to sicer drugače, takrat te zgolj zaskeli, ko se obrišeš, a po operaciji je v mojem problemu zelo velik problem iti na vc, ker je to ravno tak predel. Osnovne potrebe, sedenje, stanje, gibanje, da lahko spiš v položaju, kjer te ne boli, vse to je napor, kakorkoli se premakneš.

Koliko ljudi pa to ve?

Partner, najožji družinski člani, tisti najbližji sodelavci, s katerimi delam vsak dan in zdravniki.

To je tabu tema. To, da nekomu poveš, kaj imaš, sploh kje imaš. Velik problem je govoriti o tem. Da ti nekomu razložiš, da se tega ne bo okužil od tebe, ko se bo s tabo pogovarjal ali se dotikal istih stvari. Je problem, ker ne razumejo.

Nazadnje sem dobila od nekoga nazaj to, zakaj se sekiram, saj to ni rak - pač imaš in to je to. Ne, ni rak, ampak jaz bom imela to do konca življenja. Tudi rak je v določenih primerih ozdravljiv, ta bolezen ni.

Iz dneva v dan živiš in ne veš, kaj bo prinesel naslednji dan. Zgodi se, da dopoldne še ni nič, čez dan se začne delati, zvečer ti bo pa že zrasel na en centimeter velikosti.

Odvisno je od vsakega posameznika - na katerem predelu ima, na kateri stopnji, kako globoko je. Jaz poizkušam vse čim bolj skriti pred drugimi, saj ne veš, kaj lahko pričakuješ. Ker na drugih delih telesa tega nimam, lahko to skrijem.

Kako je na morju?

V bikinkah ravno ne morem biti, nosim kopalke, v katerih se to ne vidi. Sicer mi pa morje in sonce ne pomagata, nekateri pravijo, da se jim umiri, meni pa je še bolj izbruhnilo.

Kaj bi bilo drugače, če do diagnoze ne bi prišlo šele po desetih letih? Je bolje vedeti ali ne?

Po pravici povedano, včasih ne vem. Morda bi bilo bolje vedeti že na začetku, da bi že takrat probavala z različnimi zdravili in že v štartu poizkusila to omejiti, da ne bi napredovalo, včasih pa se mi zdi, da bi bilo bolje, če ne bi vedela, kaj imam, ker te to psihično zelo obremeni. Oboje.

Čeprav zbolevajo tudi moški, je žensk s to boleznijo približno tri- do petkrat več.

Da bo boljše. Tako pa zdaj vem, da dokler ne odkrijejo vzroka in zdravila, bo to do konca življenja.

Kako pri tebi poteka zdravljenje?

Imamo losion in kremo, tudo jodove obliže. A zdaj bom začela uporabljati jodovo kremo, ker imam na takem mestu, da se obliži ne obdržijo. Poizkusila sem z dvema kurama antibiotikov. Pri drugi kuri sem imela kombinacijo dveh antibiotikov in je za kakšen mesec celo vse izginilo, a ko sem nehala jesti antibiotike, je vse izbruhnilo v še večji meri kot običajno.

Obstajajo biološka zdravila, a imajo takšne stranske učinke, da se zanje še nisem odločila. Zaenkrat sem še na operacijah in pretrpim, kar je treba, z biološkimi zdravili pa bi rada počakala, da bi imeli manj stranskih učinkov.

Kateri stranski učinki pa te najbolj skrbijio?

Najbolj neplodnost, saj si želim imeti otroka. To, da bi dobila katero od drugih avtoimunih bolezni, na primer luskavico. Spet je odvisno od zdravila do zdravila. Veliko zdravil je tudi v ZDA, ki v Evropi še niso poznana oziroma preizkušena in se jih ne da dobiti.

Ustanovili ste skupino na Facebooku. Spremljaš tudi, kaj se dogaja v tujini?

Obstajajo skupine in društva oziroma nevladne organizacije v Ameriki, tudi od tam sem dobila številne koristne informacije in spremljam, kaj se dogaja na tem področju. Pri nas smo zelo za časom. Radi bi, da se tudi pri nas ustanovi društvo in se začnejo stvari premikati. Drugače je namreč, če se pogovarjaš z zdravnikom, ki pozna zadevo ali z nekom, ki s tem zares živi. Pogovor z nekom, ki ima podobne izkušnje, pomeni zelo veliko.

Da bi ustanovila zaprto skupino na Facebooku, me je nagovoril zdravnik. A dva ali tri mesece v skupini sploh ni bilo nikogar. Nato jih je bilo sedem, zdaj nas je po nekaj medijskih objavah 12. Zelo si pomagamo med seboj. Pogovarjamo se tako, da drugi tega ne vidijo, tu se je namreč res težko izpostaviti.

Kaj se je sicer zaradi bolezni najbolj spremenilo v življenju?

Včasih sem veliko kolesarila. Imam specialko, bila sem v društvu in tudi na tekmovanjih. Letnos em naredila 10.000 kilometrov. Letos sem šla na kolo in na njem zdržala točno pet minut, kolesarjenje je zame nemogoče zaradi bolečin.

Prilagodiš se. Najdeš drugo veselje. Zdaj zelo rada vrtičkam, tudi rolam. Najdeš druge hobije.

Prej sem bila več aktivna, veliko bolj sproščena. V družbi sem bolj zadržana, še posebej z ljudmi, ki jih ne poznam. Tudi ko pride do kakšnih hecov, povezanih s seksualnostjo, jemljem vse zelo drugače kot drugi, to jemljem veliko bolj intimno in mi ni smešno. Težava je tudi pri spoznavanju novega partnerja.

Prej ko slej se je treba sprijazniti s tem, kar imaš. Sama sem se zdaj usmerila v to, da želim pomagati sebi in tudi drugim, ki imajo podobne težave. Glede na to, kako smo nazadnjaški, da se vsaj začnejo stvari spreminjati pri ozaveščanju.