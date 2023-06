Žito posodobil pekarno na ljubljanskem Viču

Sodobna avtomatizirana linija z zmogljivostjo do 2.400 kosov kruha na uro bo po napovedih iz Žita polno zaživela v tem mesecu, prve izdelke z linije pa bodo potrošnikom ponudili predvidoma v drugi polovici julija.

Energetsko učinkovitejša pekarna

Novo linijo po pojasnilih iz podjetja odlikuje nizka poraba energije, stroški vzdrževanja pa naj bi se znižali za petino. V nadaljevanju bo izvedena še rekuperacija na peči, ki bo omogočala izrabo odvečne energije iz tople vode za tehnološke potrebe in ogrevanje prostorov.

Novo linijo v Ljubljani so si te dni ogledali tudi člani nadzornega sveta in uprave hrvaške živilskopredelovalne skupine. "Dokončanje te pet milijonov vredne naložbe na Viču je pokazatelj uspešnega procesa prestrukturiranja Žita," je ob tem poudarila predsednica uprave Podravke Martina Dalić.

Načrti za nadaljnje posodobitve

Po njenih besedah je v teku še naložba v vrednosti desetih milijonov evrov v posodobitev Žitove pekarne v Mariboru, vključno z novo avtomatsko linijo in širitvijo skladiščnih zmogljivosti zamrznjenih izdelkov. Še dodatnih pet milijonov evrov nameravajo po napovedih z začetka leta v prihodnjih dveh letih vložiti v proizvodne linije in robotizacijo kalupnega dela na Vrhniki.

Podravka je lani začela poslovno prestrukturiranje Žita in konsolidacijo njegovega poslovanja. Kruh, pecivo in druge pekarske izdelke tako izdelujejo v obratih v Mariboru, na ljubljanskem Viču in Vrhniki, zaprli pa so obrata v Novem mestu in Ljubljani za Bežigradom ter zemljišče v ljubljanskem BTC prodali podjetniku Ivu Boscarolu. Cilj prestrukturiranja je po navedbah Podravke povečanje produktivnosti in donosnosti.

V skupini pravijo, da so pekarstvo prepoznali kot eno od strateških proizvodnih kategorij, v kateri želijo okrepiti svoje tržne položaje, predvsem na hrvaškem in slovenskem trgu, pa tudi širše.

Poleg kruha, pekovskega peciva in zamrznjenih izdelkov blagovne znamke Žito ima ljubljansko podjetje iz skupine Podravka v portfelju trenutno še vedno tudi blagovne znamke riža, testenin in mlevskih izdelkov Zlato polje, čajev 1001 cvet, začimb Maestro, kaš in stročnic Natura, bonbonov Šumi ter čokolad in biskvitnega peciva Gorenjka.