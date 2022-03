Žito zapira dva obrata #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žito, eno od vodilnih podjetij v prehrambni panogi, zapira dva obrata. Enega v Novem mestu, drugega v Ljubljani za Bežigradom. Podjetje v lasti hrvaške Podravke že od izbruha pandemije koronavirusa posluje v zahtevnih razmerah, vojna v Ukrajini je razmere le še poslabšala. Kaj to pomeni za prehrambno verigo in koliko ljudi bo ostalo brez službe?

Kruh, pecivo in druge pekarske izdelke bodo v Žitu pekli le še na treh lokacijah, na Vrhniki, v Mariboru in na Viču v Ljubljani. Vrata zapirajo kar v dveh obratih.

Vodstvo Žita smo prosili za pojasnila, vendar pred kamero niso želeli stopiti. Podali so le pisni odgovor.

"Začetek krize v Ukrajini prinesel nove negotovosti in še večjo rast cen pšenice in energentov. Jasno je, da takšne okoliščine zahtevajo prilagoditve poslovanja, da bi vse te negativne vplive čim bolj ublažili," so zapisali v Žitu. V sindikatu kmetov Slovenije pravijo, da je problem predvsem zaprtje novomeškega žita.

Pekli bodo le še v treh obratih

"To je zelo slabo, saj vemo da cela Dolenjska ne bo imela svoje pekarne, to zelo slabo vpliva na samooskrbo v Sloveniji, kajti zgodilo se je to kar nihče ni predvideval, posledica tega je, da smo velik del teh obratov prodali tujcem, ki pa se sedaj obnašajo tržno," je povedal Anton Medved, predsednik sindikatov kmetov Slovenije.

A v Žitu pravijo, da želijo povečati produktivnost in donosnost in da strmijo k razvoju v najmočnejšega ponudnika pekarstva v jugovzhodni Evropi in da bodo v projekt posodobitve proizvodnih linij že letos vložili 10 milijonov evrov. Kot posledica krčenja iz petih na tri Žitove obrate bodo nekateri zaposleni prestavljeni, predčasno upokojeni. Nekateri bodo tudi odpuščeni, a kot pravijo o tem še niso obveščeni.

Žito Zavodu še ni javilo večjega odpuščanja

Iz Žita odgovarjajo, da ne želijo špekulirati o tem, koliko delavcev bo usmerjenih na zavod za zaposlovanje. V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih mora delodajalec v primeru večjih odpuščanj o tem Zavod tudi obvestiti. Tega še niso kontaktirali.

"Uradnih informacij glede odpuščanj v Žitu nimamo, ko jih prejmemo se bomo takoj povezali s podjetjem in skušali povezati delodajalce, ki iščejo z njimi, da njihovi zaposleni sploh ne bi prišli v odkrito brezposelnost, kajti potreb na današnji dan v Sloveniji je okrog 4.200 delovnih mest," je povedala Barbara Vrtačnik, direktorica območne službe Ljubljana na Zavodu za zaposlovanje.

Samo v osrednji Sloveniji je danes odprtih preko tisoč delovnih mest.