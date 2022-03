Koliko zaklonišč je v Sloveniji? #video

"Spomnim se samo, da je začelo tuliti. Pometala sem zunaj s svojo malo in sem rekla, babi, ali zdaj pridejo letala, ali jih bomo videli," je sedemletna sogovornica orisala dogajanje leta 1991, ko so se opozorilne sirene nazadnje oglasile pri nas.

Danes imamo v Sloveniji približno 2.240 zaklonišč. Od tega jih je med drugim 738 v Ljubljani, 212 v Mariboru, 93 v Celju in 44 v Kopru. Kar 92 občin v Sloveniji pa je brez zaklonišča.

Poznamo tri osnovne oblike zaklonišč

"Zaklonilnik omogoča bivanje do 12 ur in je zaščita pred ruševinami. Potem imamo dopolnilne zaščite, bivanje do 24 ur, že neko mehansko zaščito, in pa osnovne zaščite, da varujejo pred mehanskimi, kemičnimi, biokemičnimi in biološkimi stvarmi, ob bivanju do sedem dni," je povedal Matjaž Kokalj iz Oddelka za zaščito in reševanje MOL.

Vrata v primeru napada ostanejo tesno zaprta. Z zunanjim svetom povezuje le domofon.

Za zaprtimi vrati je šest bivalnih prostorov. Jeklenih postelj ni dovolj za vse, saj mora v zaklonišču vedno nekdo delati. Najdemo tudi poljsko stranišče. Vsa pravila vedenja so zapisana v zakloniščnem redu.

"Pravila v zaklonišču so, da ne zganjaš hrupa, da si razumevajoč, varčen pri uporabi vode, solidaren in tako dalje," dodaja Kokalj.

V primeru, da bi se oglasila sirena, bi morali zaklonišče v 24 urah pripraviti na zaklanjanje.

"Zelo priporočljivo bi bilo, da bi vsak, ki bi prišel, s seboj prinesel vodo, kakšno odejo, zdravila ... Hrana nikoli ni bila predvidena oziroma predpisana," je povedal Kokalj.

V zaklonišču je temperatura okrog osem stopinj Celzija

Štiri metre pod zemljo je približno osem stopinj Celzija. Četudi se zgodi izpad elektrike, ne bomo ostali v temnici.

V primeru nevarnosti pa zaklonišče ni edino mogoče zatočišče. Varni smo tudi v kleteh, garažah ... Razloga za skrb ni, v težkih časih pa je pomembno predvsem, da ostanemo mirni.