Ko je okus na prvem mestu: od kokošje juhe do vegetarijanske bolonjske omake

Foto: Shutterstock

Dobre jedi bodo še boljše, če bomo uporabili ščepec dodatka, ki zagotavlja stoodstotni uspeh. To je stara dobra Vegeta, ki v 50 letih, kolikor časa že kuhamo z njo, še vedno prisega na najboljše sestavine. Pravzaprav postaja vedno boljša, saj je zdaj na voljo v več različnih okusih in različicah, tako da resnično lahko poiščemo pravo Vegeto za svojo jed.

Najbolj prodajan dodatek jedem v Evropi

Več kot deset vrst zelenjave v eni žlički. Foto: Shutterstock

Vegeta, najbolj prodajan dodatek jedem v Evropi in najmočnejša blagovna znamka v Sloveniji, je univerzalni dodatek vsem sla(st)nim jedem. Gre za edinstveno mešanico začimb, obogateno z več vrstami sušene zelenjave, ki že več kot pet desetletij kraljuje v kuhinjah potrošnikov v več kot 40 državah sveta. Njeno kakovost potrjujejo številne nagrade in priznanja, predvsem pa številni zadovoljni kuharji, ki zaupajo Vegeti, saj vedo, da je narejena iz naravnih sestavin in da jim bo z njo uspelo pripraviti najrazličnejše okusne jedi – od omak do juh, enolončnic, jedi na žaru, zelenjavnih jedi do solat in ribjih dobrot.

Vegeta še vedno osvaja srca uporabnikov, saj izpolnjuje njihove potrebe in želje in je tako postala že sestavni del tradicionalne kuhinje.

Dodajamo jo slanim jedem, v katerih uživamo vsak dan ali s katerimi postrežemo na razkošnih pojedinah, saj lepo zaokroži okus jedi.

Preizkusite izdelke blagovne znamke Vegeta, s katerimi boste svoje jedi dvignili na višjo raven:





Edinstvena receptura vsebuje več kot deset vrst ekološko pridelane zelenjave in začimb ter morsko sol. V 120 gramih izdelka je približno 374 gramov sveže zelenjave, zato Vegeta BIO v vašo kuhinjo prinaša pravi okus narave. Ali ste vedeli, da je Vegeta BIO narejena v skladu s pravili organske predelave s certifikatom BIO in je namenjen vsem, ki sledijo kulinaričnim trendom ter si želijo uporabljati izdelke bio.Edinstvena receptura vsebuje več kot deset vrst ekološko pridelane zelenjave in začimb ter morsko sol. V 120 gramih izdelka je približno 374 gramov sveže zelenjave, zato Vegeta BIO v vašo kuhinjo prinaša pravi okus narave.

Recept: kokošja juha

Kokošja juhica je izjemno dobrodošla jed, ko moramo pozdraviti prehlad ali ko potrebujemo nekaj dobrega za dušo. Iz preprostih sestavin ter s ščepcem Vegete lahko skuhamo slastno kokošjo juho, ki nas bo spomnila na arome babičine kuhinje. Vanjo lahko zakuhamo jajčne rezance, zdrobove žličnike, jetrne cmočke ali domače fritate s peteršiljem.

Foto: Shutterstock

Za pravi okus potrebujemo kokošje kose mesa s kostmi, saj je juha tako odlična in izdatna prav zaradi mineralov iz kosti. Uporabimo lahko katerekoli kose, veliko zelenjave in približno tri litre vode. Vonj po juhi, ki se počasi kuha v velikem loncu, nas bo hitro spomnil na otroštvo, ko smo v babičini kuhinji uživali v pričakovanju slastnega kosila.

1 kg piščančjih kosov s kostmi in kožo

1 čebula

3 stroki česna

4 korenčki

pol manjše cvetače

manjši por

pol gomolja zelene in nekaj vejic zelene

peteršiljeva korenina in peteršiljevo listje

vejica suhega timijana

lovorov list

luštrek

sol in poper

Priprava:

Piščančje kose popražimo na olju in dodamo vso zelenjavo ter zalijemo z vodo in začinimo. Če želimo malce italijanskega pridiha, lahko v lonec dodamo še eno rezino limonine lupine in košček parmezanove skorjice. Po eni uri kuhanja piščanca izkoščičimo in meso natrgamo ter vrnemo v juho. Dodamo Vegeto NATUR kokošjo kocko. Juho še naprej nekaj časa kuhamo. V precejeno juho zakuhamo svojo najljubšo zakuho.













Osnova tekočega dodatka je esenca luštreka z dodatkom morske soli, je brez dodanih ojačevalcev arome, barvil in konzervansov.



Uporabljamo ga za juhe, omake, mesne in zelenjavne jedi, ribe, solate, odličen je kot sestavina pri mariniranju mesa ali rib. Vegeta NATUR kokošja kocka vsebuje samo izbrano zelenjavo in naravne začimbe, tako da nam bo pomagala pričarati bogat okus tradicionalne kokošje juhice. Brez kokošje kocke Vegeta Natur okusi in vonji nikoli ne bi bili tako domači in okusni. Tekoči dodatek jedem Vegeta Natur je zanimiv produkt v liniji Vegeta Natur, ki obogati in zaokroži okus vsake jedi in je enostaven za uporabo.Osnova tekočega dodatka je esenca luštreka z dodatkom morske soli, je brez dodanih ojačevalcev arome, barvil in konzervansov.Uporabljamo ga za juhe, omake, mesne in zelenjavne jedi, ribe, solate, odličen je kot sestavina pri mariniranju mesa ali rib.

Recept: špageti z bolonjsko omako iz gobic

Foto: Shutterstock 2 žlici olivnega olja

drobno narezana čebula

steblo zelene

0,5 kg šampinjonov ali ostrigarjev

sol

2 stroka česna

300 g paradižnikove omake

0,5 dl rdečega vina

2 dl vode

žlička suhega timijana

250 g testenin

parmezan

Priprava:

Na vročem olju popražimo čebulo in zeleno. Dodamo gobice in žličko soli. Kuhamo približno 5 minut, toliko da voda izpari. Zmanjšamo ogenj in dodamo česen ter paradižnikovo omako, dolijemo vino in kuhamo še eno minuto na močnem ognju. Prilijemo vodo in dodamo eno žlico Vegete NATUR. Kuhamo še vsaj 10 minut, da se omaka zgosti. V tem času skuhamo testenine, jih primešamo k omaki in še vroče postrežemo s parmezanom.

Vegeta NATUR je popolna mešanica devetih vrst zelenjave in skrbno izbranih začimb, ki jo jedem dodajamo pred kuhanjem ali pečenjem.



Ena žlička (3 g) zadostuje za 250 ml juhe ali omake, 250 gramov solate, testenin, riža in krompirjevih jedi.

Recept: porovi polpetki

Foto: Shutterstock

350 g pora

450 g korenčka

300 g krompirja

ščepec soli

100 g moke

100 gramov krušnih drobtin

olje za peko

Priprava:

Por, korenje in krompir očistimo in narežemo. Vse skupaj približno 15 minut kuhamo v slani vodi, odcedimo in vmešamo moko, eno žlico Vegete Natur universal in drobtine. Oblikujemo polpete, jih povaljamo v drobtinah in popečemo v vročem olju. Jed postrežemo z rižem, krompirjevo solato ali drugo sezonsko solato.