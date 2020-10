Zgodba bolnika s covid-19: Še nobena bolezen me ni tako zdelala

"Prebolel sem že marsikatero virozo, tudi kaj hudega, ampak tako kot zdaj pa še nikoli nisem bil zdelan," je o prebolevanju bolezni covid-19 na družbenem omrežju Facebook zapisal Davor Tavčar. Škofjeločan se je z novim koronavirusom okužil po tem, ko so okužbo najprej potrdili pri njegovi mami, nato pa še pri ženi. Na svojem profilu na Facebooku vsak dan objavlja zapise iz karantene, v katerih odkrito spregovori o bolezni covid-19 in razmerah, v katerih se je znašla njegova družina.

Dnevniški zapisi Davorja Tavčarja iz Škofje Loke o bitki z boleznijo covid-19 in karanteni so na družbenem omrežju Facebook vzbudili veliko pozornosti. Z ženo in štirimi otroki je doma od prejšnjega četrtka, ko so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri njegovi mami. "Moja mama je v ponedeljek zbolela, ima vse simptome okužbe, poleg tega pa je bila sinoči pozitivna na testu," je zapisal Tavčar. "Toliko o tem, da 'saj se nam ne more zgoditi', in o 'ne poznam nobenega, ki bi imel koronavirusno bolezen'," je dodal.

Moja mama je v ponedeljek zbolela, ima VSE simptome korone, poleg tega pa je bila sinoči pozitivna na testu za... Objavil/a Davor Tavčar dne Petek, 25. september 2020

Njegova mama je imela po potrjeni okužbi težave predvsem s kašljem in povišano temperaturo. "Sliši se precej neverjetno za to stoletje, ampak z mojo mamo imamo še vedno pristne stike, včasih jo vnuki celo objamejo. Ker otroci (še) nimajo simptomov, se jim (še) ni treba testirati," je v petek zapisal Tavčar.

"Nimamo kaj. Tole ni več šala, to se dogaja."

Okužbo z novim virusom so nato v soboto potrdili pri njegovi ženi: "Glede na to, da zadnja dva dneva, torej od petka zjutraj, kašlja, lahko vsi, s katerimi je bila ta teden v stiku, pričakujete v roku dneva ali dveh klic z NIJZ." Prvi dan karantene on sam in otroci še niso kazali nobenih bolezenskih znakov oziroma simptomov okužbe. V nedeljo dopoldne sta njegovo ženo po njegovih besedah še vedno pestila kašelj in utrujenost, vendar pa ni imela povišane temperature: "Če bo pri tem ostalo, smo zmagali."

Karantena, 2. dan. Počutje "okuženih" je nespremenjeno, zoprno je ležanje, ker povzroča bolečine v križu. Splošna... Objavil/a Davor Tavčar dne Nedelja, 27. september 2020

Družina je po potrjeni okužbi pri materi konec tedna še vedno čakala na klic in navodila epidemiologov. "Roko na srce, navodila so dali že v petek (ko je bila potrjena okužba pri njegovi materi, op. a.), ampak zdaj je slika drugačna. K sreči otroci nimajo simptomov in se dobro počutijo, vendar to vseeno pomeni, da se jim karantena podaljša za deset dni od včeraj," je zapisal Tavčar.

Družini so na pomoč z živili, razkužili in kirurškimi maskami priskočili prijatelji. "Nimamo kaj. Tole ni več šala, to se dogaja. Upamo, da s čim bolj nežnimi posledicami, ni pa preprosto," je v nedeljo poudaril Tavčar in dodal, da ju z ženo najbolj skrbi izpad prihodkov, saj sta v svojem podjetju edina zaposlena.

"Prebolel sem marsikatero virozo, ampak nisem še bil tako zdelan"

V nedeljo popoldne se je nato začel slabo počutiti. "Včeraj popoldne me je nekaj podrlo – glavobol, splošna utrujenost, metuljčki v želodcu. Bržčas samo gripa, bi me pa res zanimalo, ali sem morebiti ujel famozni virus tudi sam," je v ponedeljek zapisal Tavčar, ki je zaradi zdravstvenih težav stopil v stik z zdravnico. V torek je odšel na testiranje, rezultat je bil na žalost pozitiven. Še isti dan sta se začela slabo počutiti tudi dva od otrok.

Karantena, 3. dan. Dežuje. Čakam, da me zdravnica pokliče nazaj. Včeraj popoldne me je nekaj podrlo - glavobol,... Objavil/a Davor Tavčar dne Ponedeljek, 28. september 2020

Zdravstveno stanje njegove žene se medtem ni bistveno spremenilo, s to razliko, da je izgubila voh in okus. "Danes zelo kašlja in to so precej divji napadi, ki trajajo po nekaj minut. Pa skoraj ničesar ne voha in okuša," je zapisal v torek zvečer. Dva od otrok sta dobila vročino, najbolj pa se je zdravstveno stanje poslabšalo prav njemu. Povišane temperature ni imel, se je pa zelo potil, bolela ga je glava, čutil je bolečine v rokah, nogah in ledvicah, špikalo ga je v srcu, težave je imel pri odvajanju urina, bil je brez energije.

Ninja. Zdaj pa čakat do večera za plus, do jutri popoldan za minus... Edit: 16:23, klic iz Kranja... Pozitiven na SARS-CoV-2. Fak. 😷😷😷 #KdorNeSkačeJePrmer #MoronaVirus #huaweimate20pro Objavil/a Davor Tavčar dne Ponedeljek, 28. september 2020

"Ko sem se vrnil iz Kranja z jemanja brisa, sem moral na stopnicah do doma dvakrat počivati. Res je to drugo nadstropje, ampak že zelo dolgo časa nisem bil tako šibek. Ni fajn, prebolel sem že marsikatero virozo, tudi kaj hudega, ampak tako kot zdaj pa še nikoli nisem bil zdelan," je poudaril Tavčar.

"Na eni strani si ubit do konca, na drugi strani pa ne moreš spati"

Bolezen po njegovih besedah v sredo ni popustila: "Konkretno sem zdelan. Ponoči skoraj nisem spal, ko mi je ob štirih zjutraj uspelo zaspati, sem se konkretno preznojil. Žena je tako za dobro jutro že prala." Špikalo ga je v srcu, ledvicah in prstih, težave je imel tudi s pritiskom, jemati je moral zdravila. "Meni je temperatura malenkost zrasla, z običajnih 35,8 na 36. Nobene krize sicer, ampak zame je to ta trenutek že napor," je poudaril.

Karantena, 4. dan zvečer. Na začetku prosim vse, ki nam želijo, naj ostanemo pozitivni, naj se sami odfrendajo. Ker NI... Objavil/a Davor Tavčar dne Torek, 29. september 2020

Kot največjo težavo je izpostavil utrujenost, ker si "na eni strani ubit do konca, na drugi strani pa ne moreš spati". Njegovo ženo je še vedno pestil kašelj, otroci pa so bili brez simptomov oziroma vročine. Ob tem so tudi izvedeli, kako dolgo bodo še morali biti v karanteni. Otroci bodo morali biti doma do vključno prihodnjega četrtka, z ženo pa še dva tedna po tem, ko ne bosta več imela simptomov. "Testa takrat po novem ne delajo več, saj ostane RNK virusa v telesu gostitelja še tudi do šest tednov in nima smisla, da bi ljudje morali biti doma še mesec dni in pol. Ker tudi na psihiatriji nimajo dovolj ležišč," je zapisal Tavčar.

Karantena, 5. dan. (izolacija). Špela danes več kašlja in teče ji iz nosu bolj kot prejšnje dni. SBV3 in SBV4 sta brez... Objavil/a Davor Tavčar dne Sreda, 30. september 2020

"Virus je še vedno kar aktiven"

V četrtek zjutraj je šesti dan karantene pospremil z naslednjim zapisom: "Kako uro po tem, ko vzamem bisolvon (tablete, op. a.) in vitaminski koktajl, sem toliko pri močeh, da lahko naredim fotografijo in napišem par vrstic. Ta kombinacija za zdaj deluje in imam res dober občutek. Špela ima 'jutranji kadilski kašelj', čeprav ne kadi. Je pa zelo podobno davljenju, ki sem ga tudi sam ritualno opravljal vsako jutro v letih, ko sem še intenzivno kadil."

Bolezenski znaki in simptomi so v noči na četrtek precej popustili. "Virus je še vedno kar aktiven, saj sem zelo hitro utrujen, vendar pa so mi popustili preostali zoprni simptomi – glavobol, slabost in bolečine v sklepih. Tudi ledvice in srce so bili danes ponoči čisto znosni in ne paniko vzbujajoči. Pazite nase, nihče drug ne bo!" ljudi poziva Tavčar.

Ob tem pa bralcem in sledilcem na Facebooku še sporoča: "To so zapisi stanja, kot ga doživljamo glede na to, da smo se okužili z virusom in smo v karanteni oziroma samoizolaciji. Nihče me ne sponzorira, še manj sem trol katere od političnih strank. Tudi meni gredo na živce stanje slovenske politike in igrice tistih, ki so na oblasti. Če komu ni všeč, mu ni treba brati. Samo povem."