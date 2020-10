Na Hrvaškem 213 novih okužb, umrli še štirje bolniki

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob 5.322 testih potrdili 213 okužb z novim koronavirusom, za covid-19 pa so umrli štirje bolniki, je danes potrdil tamkajšnji nacionalni štab civilne zaščite. Dnevno število na novo okuženih je bilo v preteklih 24 urah najvišje od začetka tedna. V štirih dneh so na Hrvaškem potrdili skupno 627 novih okužb.

V državi od začetka tedna znova narašča število na novo okuženih, potem ko so v ponedeljek objavili 45 novih okužb, v torek 135, v sredo pa 213. Na Hrvaškem je trenutno 1.325 aktivnih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 297 bolnikov, med njimi jih je 26 priključenih na medicinske ventilatorje, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite, navaja STA.

Največ okužb v Splitsko-dalmatinski županiji

Glede na danes objavljena dnevna poročila županijskih štabov civilne zaščite je znova največ novookuženih v Splitsko-dalmatinski županiji, od koder poročajo o 25 novih primerih. Novo žarišče je v Siško-moslavški županiji, iz katere so poročali o 14 novih primerih. Večina novookuženih v tej županiji se je udeležila istega družabnega dogodka, je sporočil tamkajšnji županijski štab civilne zaščite. V Primorsko-goranski županiji so v preteklih 24 urah potrdili osem novih okužb, v Istrski en primer, piše STA.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so okužbo potrdili pri 16.827 ljudeh. Zaradi covid-19 jih je do zdaj umrlo 284. Okrevalo je 15.218 ljudi. Do zdaj so izvedli nekaj manj kot 312.500 testov, je še sporočil nacionalni štab.

Med epidemijo več tatvin v trgovinah

Hrvaški trgovci so opozorili na porast števila tatvin v trgovinah med pandemijo covida-19. Tatovi zlorabljajo obvezno uporabo obraznih mask v trgovinah, tako da pri identifikaciji storilcev ne pomaga niti videonadzor. Škode zaradi tatvin dosegajo tudi po 1,5 odstotka prometa trgovin, poudarjajo trgovci, povzema STA. Tatovi večinoma prihajajo v skupinah in s seboj odnašajo različno blago. Najpogosteje kradejo alkoholne pijače in kozmetiko, a tudi pršut in podobne delikatese, obleke in vse ostalo, kar je relativno drago in kar lahko hitro prodajo na črnem trgu.