Infektologinji svetujeta: Odpovejte druženja, omejite tesne stike

Infektologinji Tatjana Lejko Zupanc in Bojana Beović pozivata državljane, naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, da se okužbe ne bodo več širile. Predvsem pa odpovejte zasebna druženja, saj so ena od glavnih žarišč, poudarjata.

V Sloveniji so v torek ob 3.391 testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 203 ljudeh, kar je največ od začetka epidemije, aktivno okuženih je 1.736 ljudi.

"Situacija je resna in se bo verjetno še poslabšala, zato naj vsak naredi, kar je v njegovi moči, da prispeva k preprečevanju prenosa okužbe," pravi predstojnica infekcijske klinike v UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc. Predvsem pa ne hodite bolni okrog, sploh ne na obiske k svojim starejšim svojcem, če niste 100-odstotno zdravi, poudarja.

Bojana Beović Foto: STA

Tudi vodja vladne svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović pričakuje še slabšo situacijo, če bo šlo tako naprej. In tudi Beovićeva poziva vsakega posameznika, naj naredi vse, kar je v njegovi moči, da se število okužb začne zmanjševati. "Država bo sicer sprejela ukrepe, da bo čim manj gneče, da se ne bo zbiralo toliko ljudi. A če se tega ne bomo držali in se bomo še naprej zbirali nekje na samem, ukrepi ne bodo nič pomagali," pravi.

Tatjana Lejko Zupanc pravi, da je sicer visoko število okuženih na nek način pričakovano glede na število okuženih iz prejšnjih tednov. Vsekakor bi pa morali že pričakovati, da bi se to število začelo nekoliko zniževati, če so bili ukrepi kolikor toliko učinkoviti, dodaja.

"Hodimo po robu, trenutne kapacitete ne bodo dovolj"

"Visoko število okuženih je velik problem za prihodnost, saj se bo povečalo število hospitaliziranih, zlasti pa število hospitaliziranih na intenzivni negi," pravi Lejko Zupančeva. Na infekcijski kliniki v Ljubljani se tako intenzivno pripravljajo na to, da bodo poskušali zagotoviti dovolj kapacitet. "Trenutno hodimo po robu," glede trenutnih zmogljivosti pravi predstojnica klinike.

Tatjana Lejko Zupanc Foto: STA Vse bolnišnice, ki imajo oddelek za covid-19, sodelujejo med seboj in bolnik je sprejet tam, kjer je na voljo postelja. Kot nam je povedala Lejko Zupančeva, poskušajo tudi pospešiti odpuste iz bolnišnic z uporabo telemetrijskih metod.

"Vendar zelo verjetno kapacitete, ki so zdaj vzpostavljene, torej bolnišnice prve linije, ne bodo dovolj in se že odpirajo bolnišnice druge linije, ki pa še niso vse vzpostavljene," dodaja.

Ljudem svetuje, naj upoštevajo ukrepe, predvsem naj nosijo maske, držijo distanco in si razkužujejo roke. "Zlasti zdaj, ko prihaja slabo vreme, se je res treba tega držati v zaprtih prostorih," dodaja.

"Odpovejte zabave"

Predstojnica infekcijske klinike poziva vse, naj omejijo druženja, razne zabave in proslave vsaj za kakšnih 14 dni, tri tedne, "dokler ne vidimo, kam nas bodo pripeljale številke".

"Poskušajte se izogibati situacijam, kjer je veliko ljudi 'dobre volje' na kupu in se potem nihče več ne drži zaščitnih ukrepov. Vsaj za nekaj tednov omejite te tesne stike," poziva Lejko Zupančeva, ki ima vtis, da so prav zasebna druženja eno od glavnih žarišč novega koronavirusa.

Tudi vodja vladne svetovalne skupine za covid-19 infektologinja Bojana Beović zasebna druženja izpostavlja kot ena od glavnih žarišč. "V zadnjem času smo imeli kar nekaj zelo obremenjujočih izbruhov, ki so bili vezani na zasebna druženja," pravi.

Državljane zato poziva, naj odpovedo vse zabave in druga zasebna druženja. "Na zasebnih druženjih ni mask, ni distance. Taka druženja so idealna priložnost, da se virus širi," poudarja Beovićeva, ki tako kot Lejko Zupančeva ljudi poziva k osnovnim zaščitnim ukrepom, in sicer nošenju mask, distanci in umivanju oziroma razkuževanju rok.

