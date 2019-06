Želijo si, da bi Triglavski narodni park postal divjina #video

Andrej Arih, vodja oddelka za varstvo narave v Triglavskem narodnem parku, opozarja obiskovalce, da so vsa visokogorska jezera v pravovarstvenem območju, kar "pomeni, da so kakršnokoli kopanje, potapljanje, čolnarjenje in druge podobne rekreativne dejavnosti na tovrstnih jezerih prepovedane".

Če vas zasači gorski čuvaj, to pomeni globo v višini 500 evrov

Klemen Langus. Foto: STA Zaradi povečanega dotoka turistov se je zgostil tudi promet, zato po besedah Klemna Langusa, direktorja Turizma Bohinj, želijo motorni promet umakniti od jezerske sklede.

Tako se lahko od Bohinjske Bistrice do jezera in naprej po Zgornji bohinjski dolini zapeljete po novi kolesarski stezi, poleg tega pa uvajajo tudi dodatne javne prevoze. Kot pravi Langus, želijo z uvajanjem t. i. "shuttle" prevozov in spodbujanjem ljudi, da se kam odpravijo peš, in omejiti promet.

Pomagali bodo tudi prostovoljni nadzorniki

Da bi zaščitili naravo tako, kot je, v Triglavskem narodnem parku opozarjajo, da prihaja do serije kršitev. "Od nedovoljenega parkiranja v naravnem okolju, šotorjenja in kampiranja zunaj za to določenih mest do kurjenja v naravi in podobno," je za Planet našteval Andrej Arih.

Foto: Planet TV

Tako bodo za poostren nadzor letos ob poklicnih naravovarstvenih nadzornikih skrbeli tudi prostovoljci.

"Zato da bo to območje resnično postalo neke vrste, v narekovaju, a veste, divjina, to, kar si včasih predstavljamo pod Triglavski narodni park," pojasnjuje Langus.