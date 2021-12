Že četrtič zapored: rekordno število delovno aktivnih v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji je bilo konec oktobra 911.820 delovno aktivnih oseb, kar je 0,6 odstotka več kot septembra in 2,4 odstotka več kot oktobra lani. Gre za novo najvišjo vrednost, odkar državni statistični urad spremlja registrske podatke o delovno aktivnem prebivalstvu. Od oktobra 2011 do oktobra 2021 se je število delovno aktivnih oseb povečalo za 10,6 odstotka.

Kot so danes objavili državni statistiki, se je število zaposlenih v desetem mesecu na mesečni ravni povečalo za 0,6 odstotka na približno 815 tisoč, število samozaposlenih oseb pa za 0,4 odstotka na približno 96.900. Število obojih se je povečalo tudi na letni ravni, in sicer prvih za 2,4 odstotka, drugih pa za 2,2 odstotka.

Delovno aktivnih več moških, med njimi največ v skupini od 40 do 44 let

Delovno aktivnih moških je bilo približno 501.600 oz. 0,7 odstotka več kot v septembru, delovno aktivnih žensk pa približno 410.200 oz. 0,5 odstotka več kot v prejšnjem mesecu. Največ delovno aktivnih moških (14,6 odstotka) in žensk (15,4 odstotka) je bilo v starostni skupini od 40 do 44 let, znotraj te skupine pa jih je bilo pri obeh spolih največ v predelovalnih dejavnostih.

Na letni ravni se je število zaposlenih moških povečalo za 2,7 odstotka, število žensk pa za 2,1 odstotka. V primerjavi z istim mesecem pred desetimi leti pa se je število zaposlenih moških povečalo za 11,5 odstotka, žensk pa za 11,8 odstotka.

Samozaposlenih moških je bilo izrazito več kot samozaposlenih žensk − delež prvih je bil namreč oktobra 66,1-odstoten, delež drugih pa 33,9-odstoten.

Pregled po dejavnostih pa kaže, da se je število delovno aktivnih oseb oktobra na mesečni ravni zmanjšalo v petih dejavnostih, v 15 pa se je povečalo. Najizraziteje je glede na mesečno primerjavo upadlo število delovno aktivnih oseb v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, in sicer za 0,2 odstotka na približno 34.400 oseb (v medletni primerjavi se je povečalo za 0,7 odstotka). Povečanje je bilo medtem največje v predelovalnih dejavnostih, in sicer za 0,8 odstotka na nekaj več 207.900 oseb (v medletni primerjavi za 3,4 odstotka).