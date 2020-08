Zdravstveni minister za uvedbo karantene, a šele čez nekaj dni

"Morali bomo pretehtati in hitro sprejeti odločitev, glede na to, da se razmere poslabšujejo in da nas ogrožajo predvsem vnosi, tudi iz Hrvaške. Odločitev bo treba sprejeti, preden se začne šola. Kakšna bo, je vedno strokovna in tudi politična odločitev. Ne bi je pa želel vnaprej napovedovati," je dejal Gantar v izjavi medijem po sestanku s predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus), piše STA.

Ljudem je treba dati nekaj dni, da se vrnejo

Gantar meni, da bi bilo smiselno uvesti karanteno za slovenske turiste, ki se bodo vračali iz Hrvaške, a jim je vseeno prej treba dati na voljo nekaj dni časa, da se lahko tudi brez karantene vrnejo v državo. "Mislim, da bi bilo čisto tehnično težko izvedljivo, če bi rekli, da je od zdaj naprej karantena za vse. To bi pomenilo več deset tisoč ljudi v karanteni, kar je nemogoče izvesti," je po poročanju STA še povedal.

Po vrnitvi iz Hrvaške se za nekaj dni izolirajte, če je to mogoče

Ob tem je pozval ljudi, ki se vračajo iz Hrvaške, naj, če le imajo možnost, nekaj dni ostanejo izolirani, da se ne bi ob morebitni okužbi virus nenadzorovano širili naprej. "Še posebej mora to veljati za zdravstvene delavce in vse, ki delajo v domovih za starejše občane," je izpostavil.

Ob tem pa državljanom odsvetuje dopustovanje na Hrvaškem, saj imajo v tej državi težavo z epidemijo. "Izpostavljanje je v tem primeru dejansko neodgovorno, ogrožamo sebe in naše bližnje - sodelavce, svojce," je po pisanju STA še povedal minister.