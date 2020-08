Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v nedeljo opravili 393 testov na novi koronavirus in potrdili 13 okužb. Umrl ni noben bolnik s covid-19. Na zdravljenju v bolnišnicah je 19 bolnikov, od tega so trije na intenzivni negi.