V zadnjem dnevu so na Hrvaškem okužbo potrdili pri še 85 ljudeh, skupaj imajo v državi 1.236 aktivnih primerov. V bolnišnicah je na zdravljenju 126 bolnikov, med njimi 11 na respiratorju. V zadnjem dnevu so opravili 990 testov, skupaj pa dobrih 138 tisoč.

Od začetka epidemije do danes so na Hrvaškem okužbo potrdili pri 6.656 ljudeh, 166 ljudi je umrlo, 5.254 jih je ozdravelo. V samoizolaciji je trenutno 4.516 oseb.

Po podatkih hrvaških županij je bilo sicer okužb v zadnjem dnevu nekoliko več – 105. To pomeni, da bodo okuženi, ki jih danes niso zajeli v statistiko, prišteti v jutrišnjih podatkih. Največ primerov je bilo po podatkih županih v mestu Zagreb (45), precej pa tudi v Splitsko-dalmatinski županiji - 29.

V stalnem stiku z NIJZ

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capak je danes dejal, da je v tesnem stiku s slovenskim Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ). Hrvaška pa se po njegovih besedah ne bo znašla na slovenskem rdečem seznamu, dokler ne bo imela 40 okuženih na sto tisoč prebivalcev v štirinajstih dneh, navaja STA.

Avstrija zaostrila ukrepe za povratnike iz Hrvaške

Avstrija je zaradi povečanega vnosa okužb z novim koronavirusom iz tujine zaostrila ukrepe za vse, ki se vračajo z dopusta na Hrvaškem. Od danes bodo morali vsi, ki se bodo vračali iz Hrvaške, predložiti negativen test na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Kdor tega testa ne bo imel, ga bo moral opraviti v roku 48 ur od povratka, do rezultatov pa bo moral ostati v karanteni.

Bo karanteno za povratnike uvedlo tudi Združeno kraljestvo?

Da bi za potnike po povratku iz Hrvaške uvedli obvezno karanteno razmišljajo tudi v Združenem kraljestvu. Pred dnevi so na epidemiološko nevarnih držav v Londonu že dodali Francijo, Malto in Nizozemsko, po pisanju britanskih medijev pa se bodo morda na njem znašle tudi Grčija, Hrvaška in Turčija.

Po besedah Capka se je do zdaj na Hrvaškem po uradnih podatkih okužilo 54 turistov. Glede testiranja turistov na okužbo na novi koronavirus je dejal, da poteka pobuda, da bi se lahko turisti iz tistih držav, ki ob vrnitvi zahtevajo potrdilo, da niso okuženi, testirali na Hrvaškem. Tako so že organizirali testiranje na Cresu in Lošinju, potekajo pa tudi pogovori s turističnimi skupnostmi, da omogočijo testiranje tudi drugod, kar bi po njegovem mnenju morda podaljšalo sezono, navaja STA.

Po velikem porastu okužb odločna reakcija vlade

Rast števila novookuženih na Hrvaškem sredi turistične sezone odpira vse več vprašanj o tem, kakšne ukrepe za omejitev širjenja virusa bo sprejela vlada v Zagrebu. Kot piše današnji Jutarnji list na spletni strani, bo po velikem porastu števila okužb sledila odločna reakcija vlade. Jeseni naj bi bile tako maske obvezne v vseh zaprtih prostorih, med drugim bodo omejili število ljudi na porokah, povzema STA.

Čakajo odločitev ustavnega sodišča

Kot kaže, pa hrvaške oblasti čakajo na odločitev ustavnega sodišča, ki naj bi dalo odgovor na vprašanje, ali so bile spremembe zakona o zaščiti prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi v skladu z ustavo, piše časnik. Nekateri namreč trdijo, da so te spremembe omogočile hrvaškemu štabu civilne zaščite odločanje o ukrepih, ki posegajo v ustavne pravice.

Če bo ustavno sodišče potrdilo zakonitost štaba, bodo sledili ukrepi, med drugim je predvideno obvezno testiranje vseh zaposlenih v zdravstvu pred vrnitvijo na delovno mesto z dopusta ali bolniške. V vseh zaprtih prostorih bodo obvezne maske, tudi na delovnem mestu, omejili bodo tudi število oseb na porokah, verjetno na trideset. Če se bo izkazalo, da so poroke še naprej izvor okužbe, pa bodo na poroki lahko samo mladoporočenca in ožja družina. Omejili naj bi tudi zbiranje na javnih mestih, navaja STA.

Odločitev o organizaciji pouka za prihodnje šolsko leto bo odvisna od kapacitet posamezne šole. Tam, kjer poteka pouk v eni izmeni, bi lahko uvedli še drugo izmeno, da bi lahko bilo sočasno v razredu čim manj učencev, piše Jutarnji list.

V BiH pomemben dnevni padec okužb

V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah zabeležili pomemben dnevni padec števila okužb z novim koronavirusom. Potrdili so 102 okužbi. V prestolnici Sarajevo, žarišču epidemije, niso potrdili niti enega primera okužbe. Je pa zaradi covida-19 v državi umrlo sedem bolnikov. V Federaciji BiH so po 1050 testih potrdili 58 okužb, od tega 34 v Mostarju, poroča STA.

Od sredine minulega tedna se je tako skoraj prepolovilo dnevno število okužb. Takrat so namreč dnevno potrdili več kot 300, nekaj dni pa celo več kot 400 okužb.

Največje žarišče je bilo Sarajevo, vodja zavoda za javno zdravje entitete Aida Pilav pa je danes kot opogumljajoče izpostavila dejstvo, da se ta trend spreminja, saj so od 14. do 16. avgusta v prestolnici potrdili samo 12 novih okužb. Ocenila je, da to kaže na to, da so prebivalci sprejeli zdravstvena priporočila za zajezitev širjenja koronavirusa. Dodala je, da jih morajo še naprej spoštovati.

Več sto okužb dnevno so v Sarajevu v minulih dveh tednih zdravstvene oblasti pripisale obeležitvi kurban bajrama konec julija. Ker je dvotedenska inkubacijska doba minila, pa sedaj predvidevajo, da je manjša možnost za pojav večjega števila okužb, piše STA.

V Srbiji najmanj novih okužb s koronavirusom od 22. junija

V Srbiji so medtem v zadnjih 24 urah potrdili sto novih okužb z novim koronavirusom, kar je najmanj v enem dnevu od 22. junija. Opravili so 7352 testov. Umrli so še trije bolniki s covidom-19, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

V državi so doslej opravili skupno 811.920 testov, potrdili pa 29.782 okužb. Covidu-19 je podleglo 677 bolnikov, piše STA.