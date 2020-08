Sosedi uvedli nov način testiranja z grgranjem

Avstrija je zaradi povečanega vnosa okužb z novim koronavirusom iz tujine zaostrila ukrepe za vse, ki se vračajo z dopusta na Hrvaškem. Na Dunaju pa so že napovedali, da bodo vsem tistim, ki so se med 7. in 16. avgustom vrnili iz te države, ponudilo brezplačno testiranje. V zadnjih 24 urah so v Avstriji potrdili 164 primerov okužb z novim koronavirusom.

Potem ko so prejšnji teden na Hrvaškem padali novi rekordi po številu okuženih, so avstrijske oblasti sprejele ukrep ob vstopu v Avstrijo. Od danes bodo morali vsi, ki se bodo vračali iz Hrvaške, predložiti negativen test na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Kdor tega testa ne bo imel, ga bo moral opraviti v roku 48 ur od povratka, do rezultatov pa bo moral ostati v karanteni. S tem je Avstrija izenačila obravnavo potnikov iz Hrvaške s tistimi iz drugih držav Zahodnega Balkana - Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije.

Brezplačno testiranje za vse – tudi za tiste, ki ne kažejo znakov okužbe

Zaradi povečanega števila obolelih so tako v prestolnici Dunaj ponudili brezplačno testiranje za vse povratnike iz Hrvaške in bo na voljo do 21. avgusta. Prebivalci mesta, ki so se v preteklih dneh vrnili z dopusta na Jadranu, se lahko na posebni telefonski številki naročijo na brezplačno testiranje na domu. Tisti, ki pa znakov okužbe ne kažejo, pa lahko od 6. do 21. ure pridejo ali se pripeljejo na parkirišče pred stadion Ernst Happel, kjer zdravstveno osebje odvzame do 500 brisov na dan.

Dunajčani se lahko na novi koronavirus testirajo brezplačno. Foto: Reuters Predhodna prijava na lokacijo ni potrebna, je pa treba ob sebi imeti zdravstveno kartico. Prvič bodo za testiranje na covid-19 uporabljali teste z grgranjem tekočine, ki v primerjavi z brisi iz nosne votline niso neprijetni, so sporočili s predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani.

"Ta novi test je dokaz za učinkovitost dunajskega zdravstvenega sistema in kriznega menedžmenta. Že na začetku pandemije se nam je obrestovalo, ker hitro najdemo rešitve in uspešno varujemo zdravje Dunajčank in Dunajčanov. Test z grgranjem prvič uporabljamo pri odvzemu brisa iz avtomobila in testiranju brez najave, ki ga bomo pozneje lahko vpeljali še v vrtce in šole," je po povedal mestni minister za zdravstvo Peter Hacker.

Odziv je bil velik, saj so že v prvi uri in pol opravili prek 170 testiranj. Za skrajšanje čakalnih vrst so število voznih pasov povečali z dveh na pet, poleg tega so podaljšali uradne ure testiranj in povečali število osebja, so ob tem še pojasnili na predstavništvu v Ljubljani.

Gneča na mejnih prehodih

Sicer pa je bila v nedeljo zaradi napovedanega ukrepa na cestah proti Avstriji velika gneča, še posebej pa na mejnem prehodu Šentilj, kjer je bilo za prehod meje treba čakati tudi do tri ure. Kot je danes za javno televizijo ORF pojasnil avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober, morajo policisti na slovensko-avstrijski meji zdaj ugotavljati, ali se nekdo v Avstrijo vrača iz Slovenije ali Hrvaške, in ta poizvedovanja lahko v nekaterih primerih trajajo zelo dolgo.

Foto: Reuters Obenem je sicer poudaril, da morajo pristojni organi zagotoviti čim bolj neovirano prečkanje meje in ljudem tako omogočiti, da spoštujejo nedavni poziv vlade k nujni vrnitvi iz Hrvaške. Če bo treba, bo na pomoč pri tem priskočila tudi vojska, je dejal. Je pa minister obenem zavrnil možnost testiranja na novi koronavirus že na sami meji, češ da kaj takega ni izvedljivo. Obenem je pojasnil, da za tiste, ki so se še pred polnočjo vrnili v domovino in bodo opravili prostovoljni test na novi koronavirus, v času do rezultatov tega testa ni treba biti v karanteni. Jih je pa pozval, naj kljub temu ravnajo odgovorno in se čim bolj izogibajo rizičnim stikom.

Iz Avstrije sicer danes po zadnjih podatkih poročajo o 164 novih okužbah z novim koronavirusom v preteklih 24 urah, od tega jih je kar 70 na Dunaju. Sledijo mu Zgornja Avstrija s 30, Tirolska z 20, Spodnja Avstrija z 19, Štajerska z desetimi in Koroška z devetimi okužbami. To je že sedmič zapored, da je število na novo okuženih v 24 urah tromestno. V soboto so poročali celo o več kot 300 na novo okuženih, največ od začetka aprila. Skupno je v državi trenutno aktivno okuženih 2040 ljudi, do zdaj pa so potrdili 23.534 okužb, piše STA.

V Italiji zaprli diskoteke, ponoči obvezne maske

Nove strožje ukrepe pa so medtem uvedli tudi v Italiji. Od danes naprej so zaprte vse diskoteke in nočni klubi na prostem, na javnih mestih pa je od 18. do 6. ure obvezna uporaba zaščitnih mask. Ukrep bo v veljavi do 7. septembra.

Foto: Reuters Italija je namreč med evropskimi državami, ki jih je pandemija covid-19 najhuje prizadela, nekaj časa je bila celo v svetovnem vrhu po številu okuženih z novim koronavirusom in smrtih žrtvah. Z izredno strogimi ukrepi, tudi večmesečno karanteno za vso državo, jim je uspelo širjenje novega koronavirusa zajeziti. A v zadnjih dneh število novih okužb spet narašča in oblasti se bojijo drugega vala pandemije, zato ukrepe znova zaostrujejo.

Med drugim morajo vsi, ki v Italijo pridejo iz Hrvaške, Grčije, Malte in Španije, imeti potrdilo o negativnem testu na novi koronavirus, opravljen v največ 72 urah pred vrnitvijo oz. opraviti testiranje v 48 urah po prihodu v Italijo, do testiranja pa morajo ostati v obvezni samoizolaciji. V Italiji so do zdaj potrdili skoraj 245 tisoč okužb z novim koronavirusom, več kot 35 tisoč bolnikov je zaradi covid-19 umrlo, poroča STA.