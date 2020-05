Zdravko Počivalšek: Interpelacija se bere kot srednješolski referat

"Slovenija je izbruh okužb pričakala s povsem neustreznimi količinami osebne zaščitne in specifične medicinske opreme. Odgovornost za take razmere delijo vsi, ki so o tem soodločali do 14. marca letos. Med njimi je tudi vsaj eden od podpisnikov moje interpelacije, nisem pa med njimi sam," je v odgovoru na interpelacijo zapisal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Minister Počivalšek je v intervjuju za Siol.net v času epidemije pojasnil, kako je izbruh novega koronavirusa zaznamoval njegovo družinsko življenje.

Vlada je v državni zbor poslala odgovor ministra za gospodarski razvoj Zdravka Počivalška na interpelacijo, ki so jo zoper njega vložile opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB in v kateri mu očitajo politično odgovornost za nepregledno nabavo zaščitne opreme, finančno okoriščanje posameznikov oziroma podjetij ter negospodarno porabo državnih finančnih sredstev v času novega koronavirusa.

"Kompilacija medijskih izjav, nizanje na pol preverjenih številk in drugih informacij, komentiranje, kjer bi načeloma moralo biti mesto za navajanje dejstev, se sicer bere kot spodoben srednješolskim referat, a to za ultimativni in najvišji institut parlamentarnega nadzora nad delovanjem izvršne veje oblasti, ni in ne more biti dovolj," interpelacijo ocenjuje minister.

Slovenija je po njegovih besedah izbruh okužb pričakala s povsem neustreznimi količinami osebne zaščitne in specifične medicinske opreme. "Odgovornost za take razmere delijo vsi, ki so o tem soodločali do 14. marca letos. Med njimi je tudi vsaj eden od podpisnikov moje interpelacije, nisem pa med njimi sam," je izpostavil.

Sprašuje se, čemu je interpelacija sploh namenjena: iskanju pozornosti, ustvarjanju vtisa "hčere orožarske afere", kot je nabavo zaščitne opreme opisal eden od podpisnikov interpelacije, odpiranju vrat za nove volitve, ali ustvarjanju terena za še eno priložnost samooklicanega voditelja trenutne opozicije?

Vse to so po njegovih besedah razumljivi, a nelegitimni interesi, ki jih politika, ki se razglaša za konstruktivno in razumno, ne bi smela posvojiti niti v kriznih razmerah in niti za ceno lastnega obstoja.

Glede samih postopkov nabave opreme minister trdi, da so imeli ti vgrajenih nekaj varnostnih mehanizmov, ki bi morali ujeti poskuse zlorabe varnostnih razmer za to, kar očitajo podpisniki interpelacije.

Izpostavil je, da se je oprema nabavljala v skladu z zakonom o javnem naročanju, ki v primeru skrajne nujnosti, nastale zaradi nepredvidenih dogodkov, omogoča nabave "s pogajanji brez predhodne objave". Ob tem je dodal, da je njegovo ministrstvo od zavoda za blagovne rezerve, ki je kupoval zaščitno opremo, zahtevalo objavo vseh pogodb, hkrati pa je uvedlo tudi notranjo revizijo nabav opreme.

Kaj je razlog, da so opremo kupovali prek posrednikov

V zvezi z očitki o izginotju opreme je zapisal, da je pandemija vzpodbudila črni trg zaščitne opreme in da je v svetu nastal težko obvladljiv kaos, ki mu niso bile kos niti nekatere največje države, kot je na primer Nemčija. Dogajalo se je namreč, da je bila že naročena in plačana oprema preprodana drugemu ponudniku, ki je plačal višjo ceno. Nihče tako ni mogel jamčiti za nobeno pošiljko, niti nihče od dobaviteljev ni mogel več spoštovati dobavnih rokov in dogovorjenih cen.

Da se je slovenska vlada v takih razmerah odločila za nabavo opreme prek posrednikov, je bila zato pravilna odločitev, meni Počivalšek, saj je bilo tveganje pri neposrednih nabavah preveliko in bi bilo izginotje opreme, ki se je zgodilo v prvih dneh po nastopu Janševe vlade, še najmanj, kar bi se lahko zgodilo.

Zakaj so v petih primerih izvedli predplačilo?

V odgovoru na interpelacijo je Počivalšek prav tako zanikal, da bi Slovenija za opremo plačala 200 milijonov evrov, saj je v resnici plačala 42,2 milijona evrov. Od skupno 59 pogodb za zaščitno opremo je bilo predplačilo izvedeno le v petih primerih, pri čemer je bilo ustrezno zavarovano, izvedeno pa je bilo z namenom čimprejšnje dobave opreme, konkretno ventilatorjev, saj bi se v nasprotnem primeru dobava lahko zavlekla v pozno jesen.

"Delal sem po svoji vesti"

Kot je v odgovoru na interpelacijo še zapisal Počivalšek, so bili tedni po izbruhu epidemije eni najtežjih v njegovem življenju, ob tem pa je zagotovil, da je ves čas funkcijo ministra opravljal v skladu s svojimi pristojnostmi in tudi v skladu s svojo vestjo.