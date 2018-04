Zbor Liste Marjana Šarca: prišel je tudi Vili Kovačič

Foto: Bojan Puhek

V Medvodah so se na volilnem in programskem zboru zbrali člani stranke Lista Marjana Šarca (LMŠ). Vodji stranke Marjanu Šarcu so kot edinemu kandidatu za predsednika stranke namenili nov mandat, za podpredsednika stranke so potrdili kandidata Jerco Korče in Igorja Žaubija.

Vidni člani stranke so spregovorili o viziji in ciljih stranke:

Na zboru bodo predstavili tudi seznam kandidatov, s katerimi se LMŠ odpravlja na skorajšnje državnozborske volitve.

Od 314 članov stranke jih je sicer na zbor prišlo le 138, zato pa je na kongresu tudi Vili Kovačič, pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru, ki je na zbor v Medvode prišel kot obiskovalec.

LMŠ se na državnozborske volitve odpravlja prvič, a s političnim kapitalom svojega predsednika, aktualnega kamniškega župana, je poročala STA. Šarec se je na zadnjih volitvah za predsednika države uvrstil v drugi krog in tam proti favoriziranemu Borutu Pahorju sicer izgubil, a s skoraj 47-odstotno podporo volivcev. Tokrat njegovi stranki ankete javnega mnenja kažejo še bolje - po nekaterih napovedih bi lahko premagal SDS, SD in SMC.