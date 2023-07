Zastrašujoča taktika, s katero uničujejo njihova življenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V koncentracijskih taboriščih je kitajska vlada zaprla več kot milijon pripadnikov turške etnične skupine Ujgurov, kjer živijo pod intenzivnim nadzorom. Prav tako so Ujguri na Kitajskem žrtve prisilne sterilizacije in prisilnega dela.

Kitajske oblasti pritiskajo na Ujgurske begunce, ki živijo v tujini, da vohunijo za borci za človekove pravice, pri tem pa grozijo njihovim družinam, ki so ostale na Kitajskem.

"Mojo družino uporabljajo kot talce," je eden od Ujgurov, živečih v Veliki Britaniji, povedal za BBC. Kitajske oblasti so mu namreč omogočile strogo nadzorovan videoklic z mamo, ki živi na Kitajskem, vendar so nato od njega zahtevale poročanje o dejavnostih ujgurskih aktivistov v tujini.

Tovrstne taktike, ki jih uporablja kitajska vlada za nadzor svojih diaspor v tujini, so znane kot transnacionalna represija. Gre za vrsto pritiska, kot je na primer omogočanje dostopa do družinskih članov v domači državi prek videoklicev v zameno za vohunjenje.

Dr. David Tobin z Univerze v Sheffieldu je skupaj s kolegico Nyrolo Elimä izvedel nekaj najobsežnejših raziskav na to temo doslej. Anketirali so več kot 200 članov ujgurske diaspore v več državah. Kot pravi sam, so vsi Ujguri, ki živijo zunaj Kitajske, žrtve transnacionalne represije.

Popolna ločitev družine naj bi bila osrednja taktika

Kot še dodaja Tobin, je onemogočanje stikov z družino osrednja taktika Kitajske. Tudi tam, kjer so telefonski klici tehnično izvedljivi, se sorodniki izseljencev, ki še vedno živijo na Kitajskem, ne bodo oglasili, saj so njihovi klici nadzorovani, zato se bojijo, da jih bo komunikacija postavila v še večje tveganje.

V Združenem kraljestvu je Tobin intervjuval 48 Ujgurov iz populacije približno 400 ljudi. Od teh jih je dve tretjini poročalo, da jih je neposredno kontaktirala kitajska policija in jih nagovarjala k vohunjenju.

Se je Turčija približala Kitajski?

Prav tako je v Turčiji, ki je tradicionalno varno zatočišče za Ujgure, 80 odstotkov od 148 vprašanih poročalo o podobnih grožnjah kitajskih oblasti, poroča BBC.

Tobin meni, da Turčija ve, kaj se dogaja, a se odziva počasi. "Bolj kot je država odvisna od naložb s Kitajske, večja je verjetnost, da bo sodelovala ali zamižala na eno oko," pove. Meni tudi, da se je Turčija v zadnjih letih približala Kitajski in zato so se pojavila vprašanja o njeni zavezanosti temu, da zaščiti ujgurske skupnosti.

