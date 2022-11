Zastopnik pacientovih pravic in nekdanji direktor ZZZS Marjan Šušelj je za Siol.net dejal, da jim je ministrstvo obljubilo, da so identificirali vseh 5.977 izbrisanih napotnic in da bodo ti pacienti v kratkem seznanjeni, kdaj bodo dobili nov termin. Termin naj bi dobili v bližnji prihodnosti in blizu termina, ki so ga že imeli. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je ob tem napovedal tudi nov zakon o zdravstvenem informacijskem sistemu.

Odbor državnega zbora za zdravstvo se je v sredo seznanil z razlogi, zakaj je bilo iz zdravstvenega informacijskega sistema izbrisanih okoli šest tisoč napotnic. Ministrstvo so pozvali, naj uredijo, da bodo ti pacienti čim prej dobili nov termin.

Kot je potrdil Marjan Šušelj, ki kot zastopnik pacientovih pravic deluje na področju Ljubljane, je minister Danijel Bešič Loredan na sredinem odboru obljubil, da so identificirali vseh 5.977 pacientov, katerim so izbrisali napotnice za zdravstvene storitve. "Ugotovili so, pri katerih izvajalcih so bile napotnice izbrisane in na katere paciente se nanašajo. Tako ministrstvo kot NIJZ je obljubilo, da naj bi bili vsi ti pacienti v kratkem seznanjeni, kdaj bodo dobili nov termin. To ne bo v neki daljni prihodnosti, ampak blizu tega termina, ki so ga imeli že zdaj," je poudaril.

Del odgovornosti je tudi na pacientih

Ministrstvo je zagotovilo tudi, da odgovornost o tem, ali je bila njihova napotnica izbrisana ali ne, ne bo preložena na paciente. "Ali bo to izvedeno in kdaj konkretno, nam niso povedali. Glede na 'akutno situacijo' pa pričakujemo, da se bo to zgodilo v naslednjih dneh oziroma v tednu ali dveh," je povedal Šušelj. Minister, ki se je na seji vsem pacientom opravičil, pa je zagotovil, da bodo vsi dobili nove termine do konca tega meseca.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je napovedl nov zakon o informatizaciji zdravstvenega sistema. Foto: STA

Z izbrisom napotnic so obremenili predvsem družinske zdravnike

Šušelj je izpostavil tudi težavo, da ljudje ne vedo, ali je bila njihova napotnica izbrisana ali ne: "V sistemu je ogromno zapisanih napotnic. Da bi vsi klicali in preverjali, ali imajo napotnico, bi bila po mojem mnenju izguba časa in obremenjevanje sistema."

Izbrisi napotnic pa s tem še niso končani, saj se vsak dan napotnica izbriše še 50 novim pacientom. To bo, kot pravi minister, trajalo vse dokler se sistemska napaka ne odpravi, kar je predvidoma do konca leta. Ob tem je zaradi številnih težav napovedal tudi nov zakon o zdravstvenem informacijskem sistemu.

Na področju zdravstva je vrsto zakonov, ki urejajo to kompleksno področje

Šušelj je ob tej napovedi novega zakona izpostavil, da je "na področju zdravstva vrsto zakonov, ki urejajo to kompleksno področje". "Temeljni zakon je vsekakor Zakon o zdravstveni dejavnosti. Za to področje je zelo pomemben tudi Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Nisem seznanjen, kaj naj bi novi zakon o informatizaciji zdravstva naslovil. Ne poznam vsebine tega zakona. Poznam obstoječo zakonodajo, ki ureja področje vezano na podatke v zdravstvu in procese. Teh zakonov je precej. Vsi se ves čas spreminjajo, mogoče še prepočasi. Ne vem, kje je prostor za nov zakon, ki bi urejal informatizacijo. Do tega se še ne morem opredeliti," je pojasnil.

S sistemom za naročanje imajo težave predvsem starejši

Gregor Cuzak, ki kot predstavnik Zveze pacientov prevzema del odgovornosti za izbris napotnic, je na Radiu Slovenija povedal, da pacienti ne pridejo na približno 20 odstotkov terminov, na katere so naročeni, 27 odstotkov receptov pa, potem ko so napoteni, ne prevzamejo. "Prizadevali si bomo, da te številke padejo," je poudaril.

Tako zastopnik pacientovih pravic kot z Zveze pacientov pa so potrdili, da je sistem eNaročanja zelo zahteven, zato se nanje mesečno obrne na tisoče ljudi. Težave s sistemom imajo predvsem starejši, ki se obračajo tudi na družinske zdravnike. Gorazd Kalan iz Zdravniške zbornice je na Radiu Slovenija povedal, da je ob izbrisu napotnic dodatno breme padlo na družinske zdravnike, ki morajo svojim pacientom vsakodnevno pojasnjevati, komu je bila napotnica izbrisana, kje kdo čaka in kdaj bo prišel na vrsto. Pravi, da v zbornici pogrešajo predvsem to, da je na eni strani zelo formalna administracija, klinična vsebina pa je nekako v ozadju.

O preobremenjenosti družinskih zdravnikov danes razpravlja Skupščina zdravstvene blagajne, ljubljanski župan Zoran Janković in minister za zdravje pa sta podpisala sporazum o načinu zagotavljanja zdravstvenega varstva na primarni ravni na območju prestolnice. Med drugim se bodo morali vsi družinski zdravniki koncesionarji vključevati v dežurno službo ZD Ljubljana, sicer jim bo s 1. januarjem odvzeta koncesija.