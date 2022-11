Objavili lažni intervju: tega ni povedal minister Bešič Loredan

Izdelek je lahko nevaren za zdravje potrošnikov, saj ponudnika ni mogoče izslediti, izdelka pa ne preveriti. Predstavitev, ki vključuje zdravstvene trditve, je neresnična, zavajajoča in je lahko nevarna za sladkorne bolnike. Imena in mnenja uporabnikov so izmišljena, poudarjajo na inšpektoratu.

Potrošnike opozarjajo, naj ne nasedajo na tovrstne prevare in naj pred nakupom vedno preverijo naziv in naslov ponudnika. Če gre za ponudnika s sedežem zunaj EU, kjer je naročanje mogoče zgolj z vnosom imena in telefonske številke v spletni obrazec, lahko sklepajo, da gre za goljufivo prakso in za ponujanje izdelkov, katerih skladnost in varnost ne more biti preverjena. Nakup izdelkov zato odsvetujejo.

Pristojni sicer že dlje časa opozarjajo na pojav zavajajočih spletnih oglasov za "čudežna zdravila", ki pogosto obljubljajo lažne zdravilne lastnosti in revolucionarna odkritja. Iz Javne agencije za zdravila so septembra za STA sporočili, da so do takrat v letošnjem letu prejeli devet prijav. Dve prijavi so vložili na zdravniški zbornici, in sicer zaradi "čudežnega zdravila" za povrnitev vida in za sladkorno bolezen.

Poleti so goljufi zlorabili tudi identiteto nekdanjega ministra za zdravje Janeza Poklukarja v oglasu, ki je obljubljal, da si lahko vsakdo samostojno očisti žile.