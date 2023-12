Zaslužki menedžerske elite strmo navzgor

Člani uprave javnih delniških družb so lani v povprečju zaslužili 358.827 evrov bruto ali skoraj 22 odstotkov več kot leta 2021, navaja poročilo o prejemkih uprav in nadzornih svetov javnih delniških družb za obdobje med leti 2018 in 2022, ki so ga pripravili v Združenju nadzornikov Slovenije skupaj z družbo Deloitte. Nadzorniki v teh družbah so lani v povprečju prejeli 26.870 evrov bruto.

Na podlagi analize prejemkov uprav in nadzornih svetov javnih delniških družb so v Združenju nadzornikov Slovenije skupaj z družbo Deloitte ugotovili, da so se zaslužki vodilnih v lanskem letu v primerjavi z letom 2021 povišali za skoraj 22 odstotkov. V povprečju je član uprave v celem letu zaslužil 358.827 evrov bruto, pri čemer nekaj več kot dve tretjini tega zneska predstavlja fiksni del dohodka, slabo tretjino pa variabilni del, ki je v povprečju znašal skoraj 110 tisoč evrov bruto.

V neto znesku to brez olajšav in dodatkov pomeni približno 14 tisoč evrov na mesec. Kot zanimivost: pri tako visoki bruto plači zaposleni plača več kot sedem tisoč evrov prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje in več kot enajst tisoč evrov dohodnine.

Iz analize je razvidno, da se je od leta 2018 delež variabilnih prejemkov članov uprav družb s 24,6 odstotka celotnih prejemkov do leta 2022 povečal na 33,6 odstotka.

Predsednikom uprav lani v povprečju 380 tisočakov

Prejemki predsednikov uprav so v lanskem letu v povprečju znašali slabih 380 tisočakov bruto, razmerje med plačo predsednika uprave in plačami članov uprave pa se je v zadnjih petih letih gibalo med najmanj 1,15 v letu 2020 in 1,60 v letu 2019.

V zadnjih petih letih so porasli tudi prejemki članov nadzornih svetov, in sicer za skoraj tretjino. Lani so člani nadzornih svetov analiziranih družb v povprečju prejeli 26.870 evrov bruto, kar je na mesečni ravni primerljivo s povprečno bruto plačo v Sloveniji.

Delež žensk v upravah se povečuje

Lani je bila po podatkih poročila v upravah analiziranih družb zastopanost žensk 26-odstotna, medtem ko je ta delež leta 2018 znašal 16 odstotkov. Od 15 družb imata predsednico uprave le dve.

V Združenju nadzornikov Slovenije so zapisali, da so raziskavo naredili, da bi pridobili "uvid v raznolikost, prejemke in v politike prejemkov organov vodenja in nadzora družb". V vzorec so zajeli borzne družbe Cinkarna Celje, Intereuropa, Krka, Luka Koper, Melamin, Nama, NLB, Petrol, Prva group, Salus, Sava Re, Telekom Slovenije, Terme Čatež, Unior in Zavarovalnica Triglav.