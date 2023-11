To je 50 najbolje plačanih uslužbencev javnega sektorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na javnem spletnem portalu plač so objavljeni podatki o najvišjih izplačilih avgustovskih plač zaposlenim v javnem sektorju. Na lestvici je znova največ zdravnikov, se je pa na vrhu zgodila sprememba. Julija je namreč največ zaslužil policijski inšpektor, avgusta pa okrožni državni tožilec. Medtem ko je pri obeh prišlo do poračuna plače za nazaj, gre pri plači tretjega najbolje plačanega javnega uslužbenca, zdravnika, za redno plačo z vsemi dodatki.

Na najnovejši lestvici 50 najbolje plačanih zaposlenih v javnem sektorju je avgusta 41 zaposlenih v zdravstvu, večinoma gre za zdravnike specialiste. Daleč pred vsemi je sicer državni tožilec svetnik z Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, ki je avgusta prejel 25.205 evrov bruto. S sodišča so za Slovenske novice poudarili, da je šlo za napredovanje državnega tožilca iz naziva okrožni državni tožilec v višji državnotožilski naziv okrožni državni tožilec svetnik.

"V skladu s tem napredovanjem je državni tožilec pridobil pravico do plače v višjem plačnem razredu od 1. decembra 2019, zato je bilo takšno izplačilo v septembru 2023 dejansko posledica poračuna razlike plače za nazaj, torej od 1. decembra 2019," so pojasnili. Dodali so, da je državni tožilec v nazivu okrožni državni tožilec svetnik uvrščen v 55. plačni razred, katerega vrednost na veljavni plačni lestvici je v višini bruto zneska 3.826,01 evra.

Vodji izmene policistov skoraj 17 tisočakov

Na drugem mestu najbolje plačanih javnih uslužbencev je višji policist vodja izmene, zaposlen na ministrstvu za notranje zadeve, ki je avgusta prejel 16.807 evrov bruto. Tudi tu je šlo po navedbah policije, ki so jih pridobile Slovenske novice, za poračun dodatka za stalno pripravljenost od julija 2018 do novembra 2022, ki je znašal 12.056,8 evra bruto.

Dodali so, da je javni uslužbenec prejel za avgust redno plačo (redno delo, dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost, nadomestila) v višini 3.012,18 evra bruto, plačilo za uspešnost v višini 391,77 evra bruto, položajni dodatek v višini 166,48 evra bruto, dodatek za delo prek polnega delovnega časa v višini 970,59 evra bruto in dodatek za delo v posebnih pogojih dela v višini 208,64 evra bruto.

Zdravniku dobrih 16 tisočakov

Policistu sledi zdravnik specialist iz Splošne bolnišnice Brežice (16.270 evrov). Iz bolnišnice so za Slovenske novice pojasnili, da je njegov avgustovski dohodek sestavljen iz:

- plačila za redno delo, 3.697,47 evra,

- nadomestila za letni dopust, 1.307,24 evra,

- dodatka za delovno dobo, 158,62 evra,

- dodatka za manj ugodne delovne pogoje – ionizirajoče sevanje, 25,62 evra,

- dodatka za izmensko delo, 9 evrov,

- dodatka za delo v nedeljo, 833,44 evra,

- dodatka za delo z dnem, ki je zakona prost dan, 401,29 evra,

- dodatka za čas pripravljenosti, 598,94 evra,

- dodatka za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, 344,69 evra,

- delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela, 895,18 evra,

- pripravljenosti (nadurno delo), 589,67 evra,

- pripravljenosti (nadurno nočno delo), 23,31 evra,

- nadurnega dela, 2.798,07 evra,

- nadurnega nočnega dela, 2.376,17 evra,

- nadurnega nedeljskega dela, 692,34 evra,

- nadurnega dela na dela prost dan, 784,94 evra,

- nadurnega nedeljskega nočnega dela, 203,95 evra,

- nadurnega nočnega dela na dela prost dan, 529,91 evra.

Učitelju nakazali deset tisočakov preveč

Presenetljivo se je na četrtem mestu najbolje plačanih javnih uslužbencev avgusta znašel učitelj iz Osnovne šole Brinje v Grosupljem. Slovenske novice so pri tamkajšnji ravnateljici Špeli Podgoršek Pirc preverile, ali navedbe držijo. Zatrdila je, da se je pri obračunu plače zaposlenega zgodila napaka, ki jo že urejajo. Učitelju razredniku so poračunali plačo za zadnjih šest mesecev, saj je napredoval v naziv svetnik, zaradi napake pa so mu obračunali približno deset tisoč evrov bruto plače preveč, še pišejo Slovenske novice.

