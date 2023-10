Zaposleni, brezposelni, upokojenci ...: kako bomo plačevali obvezni zdravstveni prispevek?

Znesek bo enak za vse, torej zaposlene, samostojne podjetnike, družbenike družb, v katerih so tudi poslovne osebe, in upokojence, ter se bo plačeval v enotnem fiksnem znesku v višini 35 evrov. Omenjeni prispevek je obvezen in se mu oseba ne more odreči oziroma se samostojno odločiti, ali ga bo plačevala ali ne.

Obračunavati ga bodo začeli s 1. januarjem 2024 in v takšni višini ga bomo plačevali vse leto 2024, od leta 2025 pa ga bodo vsak marec uskladili, pri čemer bodo upoštevali rast povprečne bruto plače v Sloveniji v preteklem letu. Ker bo država prispevek trgala od bruto plač, bo v proračunu zbrala manj dohodnine, po ocenah ministrstva sto milijonov evrov manj na leto. Znesek bo določil minister za zdravje. Kot je zagotovila vlada, bo takrat že izpeljana zdravstvena reforma, ki bo uvedla drugačen, bolj solidaren sistem, vezan na višino dohodkov, prispevek v zdaj uzakonjeni obliki pa bo ukinjen.

Kako bomo plačevali obvezni zdravstveni prispevek?

Zaposlene osebe

Zaposlenim osebam bo delodajalec omenjeni znesek odvedel od plače in ga nakazala ZZZS. Obračunaval in plačeval se bo sočasno z obračunom in plačilom prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Ker gre za prispevke za socialno varnost delojemalca, bo neto plača delavca predvidoma nižja za 35 evrov. Zaposleni bodo po novem pravilniku prvi prispevek plačali s plačo za januar 2024, ki mora biti izplačana do 18. februarja.

Upokojenci

Upokojencem bo prispevek od pokojnine odvedel ZPIZ in ga nakazal dalje. To pomeni, da se jim bo pokojnina znižala za 35 evrov.

Samozaposleni

Samozaposleni bodo prispevek vplačevali tako kot preostale prispevke do zdaj, torej sočasno s preostalimi obveznimi prispevki za socialno varnost, v mesečnem obračunu prispevkov za socialno varnost na Fursovem obrazcu OPSVZ. Izjema bo veljala le za posamezne zavezance, ki so upravičeni do plačila obveznega zdravstvenega prispevka od države kot prejemnik denarne socialne pomoči ali če je za posamezen mesec zanj že obračunal in plačal glavni delodajalec na podlagi obrazca REK-O.

Brezposelni

Brezposelnim, ki prejemajo denarno nadomestilo, zdravstvene prispevke poravna zavod za zaposlovanje. Enako velja tudi za socialno ogrožene, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, za zavarovane družinske člane, vojaške in civilne vojne invalide, veterane, pripornike in zapornike, mladoletnike v prevzgojnem domu, paciente na obveznem psihiatričnem zdravljenju ter osebe, ki so na obveznem zdravljenju odvisnosti od alkohola in drog.

Osebe, ki obvezne prispevke krijejo same

Osebe, ki že zdaj obvezne prispevke krijejo same, bodo znesek prištele k preostalim prispevkom in ga plačale kot preostale prispevke do zdaj.



Osebe brez statusa

Osebe, ki niso niti zaposlene niti brezposelne in niso socialno ogrožene, torej so brez prihodkov, si bodo novi obvezni zdravstveni prispevek plačevale same, enako kot si zdaj plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje. Po novem bodo poleg 30,16 evra za obvezno zdravstveno zavarovanje same plačevale še 35 evrov, skupaj torej 65,16 evra.

Mladoletni in šolajoče se osebe do 26. leta starosti

Otroci do 18. leta oziroma mladi do največ 26. leta, če se šolajo, imajo zdravstvene storitve krite v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne potrebujejo in tudi ne bodo plačevali prispevka.

Mladi brez statusa študenta

Po novem letu bodo mladi brez statusa študenta vplačevali okoli 65 evrov zdravstvenega zavarovanja in prispevka skupaj.

Študenti, ki so dopolnili 26 let ali so oktobra ostali brez statusa študenta, si morajo čim prej urediti obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, čeprav gre samo za obdobje treh mesecev, do uvedbe novega zdravstvenega prispevka, poziva ŠOS. Če tega ne bodo storili, bodo morali pri morebitnem zdravljenju storitve in zdravila namreč doplačati. Že dalj časa si sicer prizadevajo, da bi bili tisti s statusom študenta zdravstveno zavarovani tudi po dopolnjenem 26. letu.

Osebe, ki niso plačevale dopolnilnega zavarovanja

Tisti, ki do zdaj niso plačevali dopolnilnega zavarovanja, bodo po novem morali plačevati obvezni zdravstveni prispevek v višini 35 evrov na mesec. Delež prebivalcev, ki niso plačevali dopolnilnega zavarovanja, naj bi znašal okoli pet odstotkov.

Kaj uvedba obveznega prispevka pomeni za paciente?

Uvedba obveznega zdravstvenega prispevka, kot je povedala generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar, najverjetneje ne bo pomenila več zdravstvenih storitev, temveč ohranjanje enakega nabora obsega storitev, bodo pa do hitrejših zdravstvenih storitev lahko še vedno prišli tisti, ki so pri istih zavarovalnicah sklenili dodatno zavarovanje.

Na ZZZS ocenjujejo, da iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in novega obveznega zdravstvenega prispevka v zdravstveno blagajno ne bo steklo dovolj denarja, zato bo še naprej treba dodaten denar predvideti v državnem proračunu. Za ta namen je vlada v proračunu za prihodnje leto rezervirala 240 milijonov evrov.