Popotnikom svetujejo, da se izogibajo lokacijam visokega tveganja, namenjajo posebno pozornost razvoju dogodkov v državi, spremljajo poročila medijev in informacije iz drugih virov ter upoštevajo navodila lokalnih varnostnih organov.

Kateri kraji so najbolj izpostavljeni?

"Terorističnim napadom so še posebno izpostavljeni kraji, ki imajo simbolni pomen, predvsem vladna in vojaška poslopja, prometna infrastruktura, gospodarska in turistična središča, hoteli, restavracije, diskoteke, bari, tržnice, nakupovalna središča, verska zbirališča ter kraji javnih zborovanj," pojasnjujejo na ministrstvu in dodajajo:

"V preteklosti so se teroristični napadi dogodili tudi na datume, ki imajo simbolni pomen, obletnice, prazniki ali verski festivali. Prav tako lahko teroristična dejanja sprožijo določeni svetovni dogodki, tako politični kot socialni."

Pridobite informacije o razmerah na cilju potovanja

Stopnja teroristične ogroženosti se od države do države razlikuje. Tarče napadov pa so, kot pravijo na ministrstvu, pogosteje tiste države in regije, v katerih se teroristična dejanja ponavljajo in kjer imajo teroristi podporo prebivalstva oziroma kjer napade omogočajo splošno slabši varnostni ukrepi krajevnih oblasti.

Tveganje, da postanete žrtev terorističnega napada, je sicer bistveno manjše v primerjavi z drugimi tveganji pri potovanju v tujino, na primer nesreče in bolezni, vendar ministrstvo za zunanje zadeve kljub temu vedno in vsem priporoča previdnost, odgovorno vedenje in upoštevanje opozoril pri potovanju v tujino.

Svetujejo, da si pred in med potovanjem v tujino pridobite informacije o razmerah na cilju potovanja iz vseh dostopnih virov, da spremljate tudi informacije v tamkajšnjih medijih in da o opaženih sumljivih pojavih, na primer o nenadzorovani prtljagi na letališčih ali sumljivem vedenju oseb, obvestite policijo ali varnostne organe.





Več informacij o varnosti potovanj za posamezne države najdete tukaj. "Ljudem ne odsvetujemo udeležbe na božičnih sejmih in silvestrovanjih v tujini, a naj bodo previdni," poudarja Andrej Šter z zunanjega ministrstva.Več informacij o varnosti potovanj za posamezne države najdete

"Tudi če so naši organi postali bolj učinkoviti, to ne pomeni, da napadov ne bo. Prisotni bodo po moje še več desetletij," pravi nekdanji vodja vojaške obveščevalne službe Boštjan Perne. Foto: Bojan Puhek

"Zadeva je enostavno šla predaleč"

"Evropa je močno popravila varnostno delovanje proti terorizmu. Službe so bistveno bolj povezane, izmenjava podatkov teče dnevno. Narejeni so koraki naprej, kar pa ne pomeni, da ne bomo stalno izpostavljeni teroristični grožnji. Enostavno je zadeva šla predaleč. V začetku decembra se je pojavil poziv džihadistom k napadom ravno v slogu tega v Strasbourgu. Tudi če so naši organi postali bolj učinkoviti, to ne pomeni, da napadov ne bo. Prisotni bodo po moje še več desetletij," pravi nekdanji vodja vojaške obveščevalne službe Boštjan Perne.

Treba se je zavedati nevarnosti

Tudi on poudarja, da je, statistično gledano, bistveno večja verjetnost, da boste na poti na sejem doživeli prometno nesrečo, kot pa da boste na sejmu doživeli teroristični napad, a kljub temu napadi niso izključeni.

"Treba je spremljati navodila varnostnih organov držav, kamor potujemo, in se vesti razmeram primerno. Ni treba biti paničen, a je dobro biti previden. Sem pa proti temu, da bi zaradi terorističnih napadov opustili obiskovanje božičnih sejmov in našo tradicijo. Treba se je zavedati nevarnosti, a predlagam ljudem, da jih teroristični napadi ne odvrnejo od praznovanja Božiča, kot so ga praznovali vsa leta do zdaj," je sklenil.