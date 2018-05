Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zaradi preobremenjenosti družinskih zdravnikov se pojavljata nered in strah" #video

<iframe width="100%" height="420" src="https://video.siol.net/embed/RSHsc0u6Nn" frameborder="0" class="player-embed" allowfullscreen></iframe>

Družinskim zdravnikom zaradi preobremenjenosti primanjkuje časa za celostno obravnavo bolnikov in pogovor z njimi, so na današnji novinarski konferenci poudarili predstavniki združenja zdravnikov družinske medicine. Opozorili so, da je v Sloveniji okoli 900 družinskih zdravnikov, za dosego evropskega povprečja pa bi jih moralo biti vsaj 1.600.