Zaradi latvijskega zdravila za raka preverjajo Živčec Kalanovo

V zavodu Master Doctor so po poročanju časnika Dnevnik stavili na metodo viroterapije z virusom riga oziroma rigvirjem, ki je odobrena v Latviji, sicer pa je domena nekaterih "alternativnih" klinik po svetu, na primer v Mehiki. Da so zdravljenje z rigvirjem latvijske oblasti priznale in vključile v javno zdravstvo, drži. A je bila po poročanju latvijskih medijev ta poteza deležna kritik vrste strokovnjakov, ki so pogrešali verodostojne dokaze o učinkovitosti.

So v ozadju velike farmacevtske družbe?

Pri varuhu človekovih pravic so po poizvedovanju pri ministrstvu za zdravje izvedeli, da ga slovenski zdravstveni svet do zdaj ni potrdil in da podjetje Živčec Kalanove nima dovoljenja za opravljanje te zdravstvene dejavnosti. Varuh je pri delu omenjenega zasebnega zdravstvenega zavoda zaznal celo kršitev pravice do zdravstvenega varstva, kot jo predvideva slovenska ustava.

Za kritikami na račun zdravljenja z rigvirjem, ki so se pojavljale v Latviji in drugih državah, po mnenju Živčec Kalanove stojijo velike farmacevtske družbe. S tem ne trdi, da so vsi onkologi podkupljeni, meni pa, da s to možnostjo zdravljenja niso dovolj seznanjeni.

Zdravilo rigvir v Sloveniji ni registrirano

Živčec Kalanova je sama v Latviji preverila, kakšne so izkušnje bolnikov in klinična praksa pri zdravljenju z rigvirjem. Kot je zatrdila, zdravljenja ali prometa z zdravilom ne izvaja. Prepričana pa je, da lahko kot specialistka družinske in urgentne medicine predpiše vsako zdravilo iz EU, ki ga pozna sama oziroma ga priporoča klinični specialist, torej tudi zdravilo za raka iz Latvije. Prav tako meni, da imajo v njenem podjetju že ustrezna dovoljenja za tako dejavnost.

V Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke so za Dnevnik pojasnili, da je mogoče v Sloveniji pri zdravljenju uporabljati tudi zdravila, ki tu nimajo dovoljenja za promet. To pride med drugim v poštev, če jih je na podlagi zdravniškega recepta bolnik domov pripeljal v osebni prtljagi.

Doslej so tako že obravnavali primer recepta za zdravilo rigvir, ki v Sloveniji ni registrirano. "Bolnik, ki se je odločil za takšno terapijo, si je zdravilo sam kupil v Latviji," so pojasnili v agenciji. Živčec Kalanova je pojasnila, da je ta recept očitno napisal drug slovenski zdravnik.

Postopek še poteka

Na zdravstveni inšpekciji pa še niso rekli zadnje besede. Za stališče do latvijskega pristopa so zaprosili razširjeni strokovni kolegij za onkologijo, torej vrh stroke, ki se v Sloveniji ukvarja z zdravljenjem raka. Postopek še poteka, je za Dnevnik sporočila inšpektorica svetnica Andreja Mojškrc.

Po podatkih ministrstva za zdravje se lahko postojnski Master Doctor ukvarja s splošno zunajbolnišnično dejavnostjo oziroma s splošno in družinsko ter urgentno medicino v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti. Dovoljenje so temu zasebnemu zavodu izdali v začetku leta 2016. V primeru viroterapije so zadevo odstopili zdravstvenemu inšpektoratu, so pojasnili na ministrstvu.