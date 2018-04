Zdravnik, ki za skrajševanje čakalnih vrst uporablja tablico in pametni telefon #video

Že telefon je lahko sredstvo moderne komunikacije, ki jo zdravniki lahko uporabijo za boljšo interakcijo s pacienti. Ključne pri uveljavljanju te ideje so tudi patronažne sestre. Tablice in pametni telefoni v zdravstvu lahko naredijo učinkovit premik.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sebastijan Piberl je specialist splošne in urgentne medicine, ki se z novimi tehnologijami v zdravstvu intenzivno ukvarja zadnjih osem let. Tako znižuje stroške, krajša čakalne dobe, širi dostopnost do zdravnika. Predvsem pa lahko kurativo spremeni v preventivo.

"Pacient lahko rano poslika. Jaz povem, s katerega zornega kota bi rad videl sliko. V realnem času dobim sliko in lahko svetujem, kako naj recimo očisti rano in podobno," je v oddaji Dan. na Planet TV dejal zdravnik Piberl.

Kot zdravnik tako vedno ve, kaj se dogaja z bolnikom, obenem pa sebi in pacientu prihrani ogromno časa. Področje medicine je velik in rigiden sistem, priznava, a implementacija novejših tehnologij, ki so za današnji čas pred časom, je ključna.

Zanimiv primer implementacije modernih tehnologij je pulzna magnetoterapija.

"Naprava se sinhronizira in celice spomni na njihove osnovne frekvenčne zgodbe. In potem začne telo samo zelo hitro, prek hormonov in drugih žlez z notranjim izločanjem, urejati svoj lastni sistem," je dodal Piberl.

Izmerimo lahko tudi stopnjo stresa

Danes lahko izmerimo tudi stopnjo stresa, je poudaril Piberl, ki ga z lahkoto orišemo kot zbiratelja modernih tehnologij v zdravstvu. In tudi drugim kolegom iz zdravstvene stroke svetuje, naj snamejo očala.

"Zunaj so znanja so vedenja, ki nam jih primanjkuje, ki so preprosto dostopna. In če vsak lahko najde stvari za sebe, je za pacienta vedno najboljše," je prepričan Piberl.

Prav miselni preskok je ključen - pri zdravnikih in pacientih. Že dolgo ne bi smelo iti samo za kurativo, ampak predvsem preventivo.