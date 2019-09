Zaradi parlamentarne preiskave v zadevi Kangler na ustavno sodišče tudi Sodni svet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zakonodajna veja oblasti je z zahtevo in odreditvijo parlamentarne preiskave v zadevi Kangler presegla svoje ustavne pristojnosti in kršila ustavno načelo delitve oblasti. V delu, ki se nanaša na sodnike, akt posega v ustavni načeli o neodvisnosti sodstva in imuniteti sodnikov, so opozorili v Sodnem svetu, kjer se bodo obrnili na ustavno sodišče.

Državni zbor je julija na pobudo državnega sveta ustanovil preiskovalno komisijo, ki naj bi ugotavljala politično odgovornost vpletenih v kazenski pregon nekdanjega mariborskega župana, zdaj državnega svetnika Franca Kanglerja, in domnevne zlorabe pri njegovem pregonu.

Vrhovno državno tožilstvo je na ustavno sodišče že podalo pobudo za oceno ustavnosti, ki se nanaša na ustanovitev preiskovalne komisije v tej zadevi in na zakon o parlamentarni preiskavi, ki to dopušča. "Glavni poudarek pobude je nedopustnost posega zakonodajne veje oblasti v pravosodje," so za Dnevnik pojasnili na tožilstvu.

V zvezi z zadevo se je danes oglasil tudi Sodni svet

Kot so poudarili v izjavi za javnost, "noben oblastveni akt, torej tudi odločitev zakonodajne oblasti o parlamentarni preiskavi, ne sme biti v nasprotju s temelji ustavne ureditve Slovenije".

"Temeljna naloga Sodnega sveta je varovanje samostojnosti in neodvisnosti sodne veje oblasti, ki zagotavlja vladavino prava vsem državljankam in državljanom ter drugim prebivalcem Slovenije," so spomnili. Zato ostro nasprotujejo navedeni parlamentarni preiskavi. Ta po oceni Sodnega sveta pomeni tudi vzpostavljanje političnega pritiska na delo sodnikov.

Napovedali so, da bodo začeli postopek pred ustavnim sodiščem za zagotovitev varstva neodvisnosti sodstva, pričakujejo pa tudi "ustavno skladno ukrepanje zakonodajne veje oblasti v smeri opustitve oziroma preprečitve kakršnihkoli nadaljnjih ravnanj na podlagi spornega akta o odreditvi parlamentarne preiskave".