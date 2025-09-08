Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
14.00

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 14.00

Dnevnik: Okrožno sodišče v zadevi Patria Janši dosodilo še slabih 40 tisoč evrov odškodnine

Janez Janša | Država je Janši na začetku tega leta zaradi kazenskega pregona in zapora v zadevi Patria skupaj z obrestmi že izplačala 44 tisoč evrov odškodnine. | Foto STA

Država je Janši na začetku tega leta zaradi kazenskega pregona in zapora v zadevi Patria skupaj z obrestmi že izplačala 44 tisoč evrov odškodnine.

Foto: STA

Kranjsko okrožno sodišče je zaradi kazenskega postopka v zadevi Patria predsedniku SDS Janezu Janši dosodilo še dodatnih 39.215,98 evrov odškodnine, danes poroča spletni Dnevnik. Janša je zaradi domnevnih krivic, ki naj bi jih doživel v kazenskem postopku, od države sicer zahteval približno 900 tisoč evrov odškodnine. Sodba še ni pravnomočna.

Po poročanju Dnevnika, ki mu je sodišče danes potrdilo vsebino sodbe, je bilo "odločeno, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki v roku 15 dni plačati 39.215,98 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 29. 9. 2017 dalje do plačila".

Glavna obravnava tožbe Janše proti državi je sicer potekala junija letos. Janša je takrat dejal, da so mu s kazenskim pregonom in obsodbo onemogočili, da bi sodeloval v volilni kampanji, saj so ga malo pred volitvami poslali v zapor. Ponižanja pa so se nadaljevala tudi po odločitvi ustavnega sodišča. Kot je povedal, se ga še vedno marsikdaj javno obravnava, kot da je bil pravnomočno obsojen. Ob tem je izpostavil predvsem razprave in izjave koalicijskih poslancev, tudi predsednice DZ.

Janšev zahtevek v višini okoli 900 tisoč evrov pa je bil, kot je junija povedal njegov odvetnik Franci Matoz, vezan na dolžino trajanja postopka, za katerega menijo, da ni bil zakonit, na odmevnost zadeve, na nezakonito prestajanje zaporne kazni in na to, da se kot posledica tega postopka še vedno posega v Janševo dobro ime in osebnost.

Janša je bil leta 2014 v zadevi Patria pravnomočno obsojen, a je ustavno sodišče sodbo leta 2015 razveljavilo, primer pa je nato zastaral. Janša je tako zahteval, da se mu zaradi neutemeljenega odvzema prostosti v trajanju 176 dni izplača odškodnino v višini 900 tisoč evrov, od tega sto tisoč evrov za neupravičeno obsodbo in nezakonito prestajanje zaporne kazni ter 800 tisoč evrov za poseg v čast in dobro ime.

STA na odziv Janše še čaka.

