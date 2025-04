Zaradi oporečne vode iz Maxija zbolelo več poslancev

V državnem zboru je zaradi zdravstvenih težav odsotnih več poslancev, zbolelo naj bi tudi več zaposlenih v NLB, razlog pa naj bi bila oporočena voda iz Maxija, poroča portal N1. V omenjeni veleblagovnici so namreč zaradi prisotnosti mikroorganizmov v interni vodovodni napeljavi prepovedali uporabo pitne vode za prehrambne namene. Z vodovoda JP Voka Snaga so za N1 potrdili, da vodovodni sistem v Ljubljani deluje nemoteno in da so razmere v Maxiju pod nadzorom.

V Maxiju so zaradi možnosti, da je v objektu prišlo do onesnaženja pitne vode, preventivno prepovedali uporabo vode v prehrambne namene. Javno podjetje Voka Snaga so iz Maxija o onesnaženju obvestili v torek, kjer so zadevo nemudoma začeli preverjati. Ugotovili so, da je voda zdravstveno neustrezna zaradi prisotnosti mikroorganizmov, zato so lastnikom oziroma najemnikom svetovali prepoved uporabe vode v prehrambne namene.

Na JP Voka Snaga so poudarili, da javni vodovodni sistem v središču Ljubljane deluje nemoteno in varno, razmere v Maxiju pa so pod nadzorom.

Oporečna voda v Maxiju naj bi vplivala na zdravje več ljudi. Kot so izvedeli na N1, naj bi zbolelo več poslancev Gibanja Svoboda in SD, pa tudi nekateri nepovezani poslanci. Neuradno imajo vročino, črevesne težave in bruhajo. Več odsotnosti zaposlenih so za N1 potrdili tudi v NLB, ki ima sedež na bližnjem Trgu republike.