Poveljnik civilne zaščite Občine Piran Robert Zirnstein je zaradi povečane nevarnosti proženja zemeljskih plazov izdal odredbo o zaprtju pešpoti Piran-Fiesa, so danes sporočili iz Okolja Piran. Ukrep so sprejeli zaradi resne nevarnosti podora kamnin in slabo utrjenih dreves z vrha klifne stene v naslednjih dneh, ko je napovedan močnejši veter.

Nedavne padavine so povzročile obsežno plazenje zemljine na flišnati podlagi klifa, približno 50 metrov od opozorilne table na piranski strani. Civilna zaščita je zdaj na pešpot postavila fizično zaporo ter sprehajalcem do nadaljnjega prepovedala prehod, so v sporočilo za javnost navedli v javnem podjetju.

Odprava posledic in nevarnosti plazenja se bo pričela prihodnji teden, po strokovnem ogledu geomehanika. V Okolju Piran uporabnikom pešpoti do zaključka sanacijskih del predlagajo obhod.

Omenjeno pešpot so zaradi močnega krušenja kamnov in skal po obilnih padavinah za več mesecev zaprli v začetku leta 2019, občina pa je nato šla v več kot 100.000 evrov vredno temeljito sanacijo. Že takrat so sicer opozorili, da pot zaradi naravnih procesov in vplivov okolja ne bo nikoli povsem varna.