Med Fieso in Piranom minirajo klif, ljudje pa se spodaj kopajo #foto

Med Piranom in Fieso od začetka julija poteka sanacija klifa in sprehajalne poti pod njim. Bralka meni, da zaščitna ograja ni dovolj, saj sanacija ogroža kopalce. Prav tako je opozorilo o zaprti poti le v slovenskem jeziku, ne pa tudi v italijanščini ali angleščini.

Dela bodo predvidoma trajala 30 dni, v tem času pa je pot zaradi odstranjevanja kamenja in skal s klifa zaprta. V uredništvo se nam je javila bralka, ki je ogorčena nad "miniranjem klifa na vrhuncu turistične sezone", medtem pa se ljudje tam sončijo in sprehajajo.

Kot je povedala, so od danes zjutraj pa do zgodnjega popoldneva minirali vsaj že trikrat, na plaži zraven pa medtem ležijo ljudje. "Edina zaščita s strani Fiese pa je tista oranžna plastična mreža, ki ne ščiti pred ničimer," opozarja in dodaja, da je opozorilo samo v slovenščini, ne pa tudi v italijanščini, saj gre za dvojezično področje, kaj šele v angleščini.

Vprašanja, kako bodo ukrepali, smo naslovili tudi na občino Piran. Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Foto: S. B.

Občina bo za sanacijo, ki jo izvaja podjetje Rafael, plačala 133 tisoč evrov, obsega pa čiščenje brežine klifa z odstranjevanjem previsnih in nevarnih kosov peščenjaka ter vzdrževalna dela na sprehajalni poti in razgledni ploščadi. Sanacijo poti in razgledne točke bodo izvajali z materiali, ki so enaki sedanjim in po možnosti z že obstoječimi kamni oziroma bloki iz lokalnega peščenjaka.

Pot so zaprli po februarskem obilnem deževju

840 metrov dolgo sprehajalno pot, ki v širino meri 1,8 metra, so zaprli na zahtevo piranske civilne zaščite po zadnjem obilnem februarskem deževju in močnem krušenju številnih kamnov in skal.

Foto: A. C.

Kot so za STA pojasnili na občini, je klif sestavljen iz plasti peščenjaka, laporja, glinovca ter meljevca in je zaradi vsebnosti zadnjih dveh zelo občutljiv na meteorne in druge vremenske vplive. Zaradi teh prihaja do intenzivnega preperevanja ter nepredvidljivega padanja kamenja, ki je tako veliko in pada s takšne višine, da lahko skoraj vsak dogodek ogrozi človeško življenje, so opozorili.