Po sanaciji klifa pešpot med Piranom in Fieso spet odprta

Občina Piran je danes zaključila sanacijo klifa in sprehajalne poti med Piranom in Fieso. Sprehajalna pot, ki slovi po svoji slikovitosti in veduti, je tako spet odprta za obiskovalce, so sporočili s piranske občine.

Sanacija, ki se je začela v začetku julija, je obsegala čiščenje brežine klifa z odstranjevanjem previsnih in nevarnih kosov peščenjaka ter vzdrževalna dela na sprehajalni poti in razgledni ploščadi. V občini so napovedali, da bodo izvedli še popravilo poškodovanih delov zaščitne kovinske ograje.

Občina sprehajalno pot zaprla po obilnem februarskem deževju

Strošek sanacije je dosegel 133 tisoč evrov, v to pa ni vštet DDV. Sanacijo so izvedli z materiali, ki so enaki sedanjim, po možnosti z obstoječimi kamni oziroma bloki iz lokalnega peščenjaka. Delavci podjetja Rafael iz Sevnice so obnovili sprehajalno pot, čiščenje skal in vsa ostala višinska dela pa je izvedlo podjetje Kaskader, ki je s klifa odstranilo približno sto kubičnih metrov potencialno nevarnega kamenja in skal.

Sanacija klifa ter sprehajalne poti med Fieso in Piranom. Video: Planet.

Občina je sprehajalno pot po obilnem februarskem deževju in posledično močnem krušenju številnih kamnov in skal zaprla na zahtevo civilne zaščite. Takrat je namreč s klifa padlo okoli 15 kubičnih metrov skalovja. Intenzivno preperevanje ter nepredvidljivo padanje kamenja je po sanaciji sicer omejeno, a pot zaradi naravnih procesov in vplivov okolja ne bo nikoli povsem varna, so opozorili v občini.