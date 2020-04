Zaradi koronavirusa manj vlomov, a več tatvin in goljufij

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa ljudje veliko več časa preživijo doma, zaradi tega na policiji zaznavajo manj nekaterih kaznivih dejanj kot v enakem obdobju lani. Predvsem je viden upad velikih tatvin oziroma vlomov (za skoraj 45 %). A določena kazniva dejanja so tudi v porastu, na primer tatvine (37 %) in goljufije (17 %).

Število vseh obravnavanih kaznivih dejanj v Sloveniji v letu 2020 (zadnji podatki so le do 22. 3.) je primerljivo s številom kaznivih dejanj v istem obdobju preteklega leta, so nam sporočili z Generalne policijske uprave.

"Pri tem je treba izpostaviti, da gre za trenutne podatke v nekaj manj kot trimesečnem obdobju, v katerem je bilo storjeno številčno malo kaznivih dejanj. K spremembi števila kaznivih dejanj lahko vplivajo različni dejavniki, stanje pa se praviloma uravnoteži v drugi polovici leta, ko stanje kriminalitete dobi bolj jasno sliko," so zapisali.

Ob upoštevanju trenutnih razmer, ki so bile zaradi epidemije virusa covid-19 uveljavljene 16. 3. 2020, stanje na področju premoženjske kriminalitete (sem spadajo tatvine, velike tatvine, ropi, roparske tatvine, avtomobilska kriminaliteta, požigi, kazniva dejanja zoper kulturno in naravno dediščino, goljufije, poškodovanje tuje stvari) v prvem tednu po uveljavitvi ukrepov bistveno ne odstopa od prvega tromesečja leta 2020, pravijo na policiji.

Viden upad vlomov

"Kljub navedenemu pa je na področju premoženjske kriminalitete v omenjenem tednu viden upad velikih tatvin oziroma vlomov (za skoraj 45 % glede na enako obdobje v letu 2019), v porastu pa so kazniva dejanja tatvine (za 37 %) in nekoliko goljufije (za 17 %)," so sporočili s policije.

V tem obdobju so v upadu kazniva dejanja vlomov v stanovanjske objekte, saj se stanovalci sedaj zadržujejo doma, manj je tudi ropov, roparskih tatvin ter nekaterih drugih premoženjskih kaznivih dejanj, kjer ima storilec stik z oškodovancem, so še sporočili.

Na področju krvnih in seksualnih deliktov v prvem tromesečju leta 2020 policisti ne ugotavljajo večjih odstopanj v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019, prav tako ne v tednu po sprejetju ukrepov omejevanja gibanja.

Foto: Siol.net

Letos več nasilja v družini, a pred sprejetjem ukrepov

Policisti pa ugotavljajo, da so kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke v letošnjem letu nekoliko v porastu. V obdobju od 1. 1. 2020 do 22. 3. 2020 je policija namreč obravnavala 368 kaznivih dejanj nasilja v družini, za katere je bila podana kazenska ovadba (skoraj 25 % več kot lansko leto, ko jih je bilo 295).

A v tednu po sprejetju ukrepa o prepovedi združevanja policija ni zaznala večjih odstopanj v primerjavi z istim obdobjem lani.

Je pa v marcu do 22. 3. obravnavala četrtino manj kaznivih dejanj nasilja v družini kot v istem obdobju februarja 2020.

Kazniva dejanja zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje pa so v letošnjem letu, glede na isto obdobje lani, nekoliko v upadu, prav tako tudi kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost otrok, še sporočajo policisti.

V tem času so ljudje več doma, v krogu najožje družine, kar lahko privede tudi do trenj med družinskimi člani. Policija zato v tem času s preventivnimi ukrepi spodbuja strpnost, razumevanje in ničelno toleranco do nasilja, prav tako spodbuja vse, da ob zaznavi nasilja, le to prijavijo policiji. Sicer pa policisti tudi v času epidemije virusa covid-19 dosledno preiskujejo vsa naznanjena in zaznana kazniva dejanja nasilja v družini in izvajajo vse potrebne ukrepe za zaščito žrtev.

Občutno manj kršitev javnega reda in miru

Policisti pričakovano obravnavajo tudi manj kršitev na področju javnega reda in miru. Marca 2019 (do 22. 3.) je bilo tovrstnih kršitev 2012, marca 2020 (do 22. 3.) pa več kot pol manj, in sicer 926.

Še letošnjega februarja so obravnavali 2033 kršitev, kar je tudi precej več kot marca.

Policisti ugotavljajo tudi, da je zaradi upoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja virusa manj prekrškov na javnih krajih, javnih prostorih, lokalih, prireditvah, shodih, policisti pa tudi preverjajo kršitve odlokov o zaprtju lokalov in organiziranju prireditev ter prepoved gibanja in zadrževanja v skupinah na javnih krajih.

Še vedno pa policisti obravnavajo dogodke, prijave, kršitve v zasebnih prostorih (kot so npr. kršitve nasilja v družini, hrup, kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru v zasebnem prostoru), pri čemer, kot rečeno, prekrški z elementi nasilja v družini v letošnjem marcu, primerjalno s preteklim mesecem, niso v porastu.

Foto: Siol.net

Izrednih razmer ne izkoriščajo za vandalizem in druge prekrške

Kot še pravijo na policiji, spremembe trendov pri obravnavi dogodkov in kršitev javnega reda in miru pripisujejo upoštevanju trenutnih ukrepov za zajezitev širjenja nalezljive bolezni in ocenjujejo, da zaenkrat ljudje tovrstnega stanja ne izkoriščajo za izvrševanje prekrškov vandalizma, nasilja oziroma drugih prekrškov.

Državljani upoštevajo ukrepe vlade

Policisti sicer te dni poostreno nadzirajo izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in v primerih zaznanih kršitev ugotovitve odstopajo zdravstvenemu inšpektoratu. Na kraju policisti tudi odrejajo ukrepe iz vladnih odlokov, kar v večini primerov ljudje v postopkih tudi upoštevajo, so še sporočili.

O tem, kako na kriminaliteto vpliva dolgotrajnejše zadrževanje na domovih zaradi koronavirusa, pa bo več znanega v prihodnje, ko bodo na voljo novejši podatki.

Preberite še: