Policija opozarja: goljufi skušajo izkoristiti razmere ob epidemiji koronavirusa

Goljufi skušajo izkoristiti razmere ob epidemiji koronavirusa. Na policija zaznavajo porast različnih spletnih in telefonskih goljufij, s katerimi si storilci skušajo pridobiti premoženjsko korist. Spletni goljufi skušajo oškodovati prebivalce predvsem s pretvezo širjenja informacij o koronavirusu, so zapisali na Generalni policijski upravi.

Nepridipravi uporabljajo različne prevare. Tako policisti še posebej svarijo pred lažnimi elektronskimi sporočili in sporočili na družbenih omrežjih, v katerih se storilci predstavljajo kot člani dobrodelnih organizacij in prosijo za prispevke. Pogosto se goljufi predstavljajo kot predstavniki Združenih narodov ali Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), so zapisali na policiji, piše STA.

Policisti so opozorili tudi na lažne spletne strani

Goljufi na lažnih spletnih trgovinah, na družbenih omrežjih ali v elektronskih sporočilih ponujajo zaščitno opremo, kot so maske za obraz, kirurške maske, razkužila za roke ali zdravila. Običajno goljufi zahtevajo plačilo v naprej, naročenega blaga pa nato ne dostavijo.

V porastu pa so tudi telefonske prevare. Goljufi najpogosteje kličejo starejše občane, pod pretvezo, da jih kliče sorodnik, ki se je okužil z novim koronavirusom. Od občanov nato zahtevajo plačilo stroškov zdravljenja ali drugih storitev.

Pogosto pa ostaja tudi ribarjenje oziroma phising. Storilci se v elektronskih sporočilih predstavljajo kot WHO ali druge obstoječe organizacije. Prejemnika pozivajo, naj odpre povezavo ali spletno stran na temo koronavirusa. S tem goljufi širijo zlonamerno programsko opremo, od uporabnikov pa zahtevajo vpis različnih podatkov, kot so uporabniškega imena in gesla, številke plačilnih kartic ali bančnih računov.

Previdno tudi pri spletnih nakupih

Policija svetuje, naj občani ne odgovarjajo na prejeto elektronsko pošto, naj ne odpirajo datotek v priponkah in naj ne klikajo na povezave. Svarijo tudi, naj ljudje ne posredujejo osebnih ali drugih podatkov, kot so podatki o plačilnih karticah ali bančnih računih. Opozarjajo še, naj spletne pošte, ki ni bila posredovana iz uradnih virov ne širijo naprej in naj jo dodajo na seznam nezaželene pošte ali jo blokirajo.

Previdnost pa policisti svetujejo tudi pri spletnih nakupih, predvsem pri nakupu izdelkov za zaščito pred koronavirusom. Svetujejo, naj kupci nakupujejo le pri priznanih spletnih mestih ter naj pred nakupom preverijo razpoložljive informacije o izdelku in prodajalcu. Posebno previdnost svetujejo pri plačilih prek plačilnih sistemov Western Union in Moneygram, poroča STA.

Posameznike, ki so bili oškodovani, pa pozivajo, naj zadevo prijavijo policiji. Ob trenutnih razmerah sicer priporočajo, naj oškodovanci podajo elektronsko prijavo, pokličejo policijo ali podajo pisno prijavo. Če oškodovanec te možnosti nima, pa se lahko zglasi na najbližji policijski enoti, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Na tovrstne primere v zadnjem obdobju opozarjajo tudi mnoge svetovne in domače organizacije. Med njimi so Europol, Interpol, WHO in nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT. Na njihovih spletnih straneh so na voljo tudi dodatne informacije o goljufijah ob izbruhu koronavirusa, še navaja STA.