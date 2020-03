Policija v minulih dneh večkrat posredovala zaradi kršitev vladnih odlokov

Občan s Polzele je v petek policijo obvestil o zbranih več osebah v parku, a sta bili ob prihodu policije tam le dve osebi, ki pa se nista družili, so zapisali na Policijski upravi Celje. Prav tako so dobili klic, da je več oseb zbranih v Medlogu, vendar je šlo le za štiričlansko družino na sprehodu, piše STA.

Popivali na javnem kraju

Prav tako so dobili prijavo, da naj bi se več oseb družilo na Prekorju, a policisti ob prihodu na kraj niso našli nikogar. Občan jih je obvestil tudi, da v Celju deluje frizerski salon, a so policisti na kraju ugotovili, da je lastnik čistil salon.

Foto: Siol.net So pa policisti v petek zaznali kršitev odloka, ki prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, v Mozirju, kjer je 11 oseb popivalo na javnem kraju. Tudi v soboto so celjski policisti obravnavali eno kršitev istega odloka. Na parkirišču v Celju se je družilo pet oseb, o čemer so policisti obvestili prekrškovni organ, ki je pristojen za ukrepanje.

Občani so jih obvestili še o skupini oseb, ki naj bi popivale na Drapšinovi ulici v Celju ter na Hudinji, na območju Slovenskih Konjic ter o več osebah, ki naj bi se družile v bližini Osnovne šole v Petrovčah. Policisti ob prihodu na te kraje niso našli nikogar.

Posredovali so tudi v enem od gostinskih lokalov v Slovenj Gradcu, kjer naj bi eden od občanov opazil osebe. V lokalu so policisti našli lastnika, ki sta urejala lokal, pri čemer do kršitve ni prišlo, so zapisali. So pa kršitev odloka zaznali v celjskem gostinskem lokalu. Lokal je bil sicer zaklenjen, poleg lastnika je bilo v lokalu še pet oseb. Policisti so obvestili zdravstveni inšpektorat, prav tako so inšpektoratu poslali poročilo zoper pravno osebo zaradi kršenja odloka o začasni prepovedi ponujanja in prepovedi blaga in storitev potrošnikom, so zapisali policisti, poroča STA.

Prejeli 27 prijav kršitev

Z Generalne policijske uprave so medtem sporočili, da so v petek, ko je začel veljati odlok o prepovedi gibanja in zbiranja na javnih površinah, med 5. in 15. uro prejeli 27 prijav kršitev. Pri preverjanju okoliščin policisti niso ugotovili kršitev ali pa so ljudje upoštevali njihova opozorila, so še zapisali.

Foto: Siol.net Policisti sicer v primerih, ko gre za kršitve odlokov, izdanih na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, ugotovitve odstopijo zdravstvenemu inšpektoratu. Evidence, ki bi izkazovala, koliko in kakšne kršitve drugega pristojnega organa so obravnavali, pa ne vodijo.

Če policistov kršitelji ne upoštevajo, jih lahko prvi kaznujejo na podlagi zakona o varstvu javnega reda in miru, pri čemer je zagrožena kazen med 333 in 625 evri. Kot so zapisali na Generalni policijski upravi, pa ljudje opozorila in odredbe policistov praviloma upoštevajo. V primeru zaznave izrazite malomarnosti oziroma naklepne ignorance ukrepov pa bodo policisti dosledno izvedli predvidene prekrškovne oziroma kazenske postopke.

Ob tem pa na policiji poudarjajo, da namen nadzora ni kaznovanje ljudi in s tem polnjene državnega proračuna, temveč upoštevanje priporočil strokovnjakov, zakonov in odlokov, ki odrejajo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. "Prekrškovni postopki niso najhujše, kar se kršiteljem lahko zgodi, temveč lahko s svojim neodgovornim vedenjem ogrozijo svoje zdravje in zdravje drugih," so še opozorili na Generalni policijski upravi, navaja STA.