Več šol in vrtcev prejelo sporočilo z grožnjami

Več slovenskih šol in vrtcev je po elektronski pošti dobilo sporočilo z grožnjami. Šole so o tem takoj obvestile policijo, ki je ugotovila, da gre za generična sporočila, stopnja ogroženosti pa je majhna, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi (GPU). Ker ni nobene nevarnosti, lahko otroci pridejo v vrtce in šole, so dodali.